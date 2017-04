KRÁTCE: Zeměfest ovládne Štěpánku

Dobrovice /FOTOGALERIE/ - Dobrovická muzea se oděla do velikonočního hávu, a nejen to. Kdo tak během svátků dorazil do muzeí, mohli si pod dohledem odborníka vlastnoručně vyrobit pomlázku. Děti si pak mohly vyzkoušet zdobení velikonočních vajíček. Všichni mohli ochutnat i tradiční velikonoční pochutiny.