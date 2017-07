KRÁTCE: Vlak narazil do stromu, Ptácká ulice je opět průjezdná

Boleslavsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Budou jezdit do Dalovic



Mladá Boleslav – Na boleslavský magistrát se obrátila obec Dalovice, která město požádala o spolupráci v oblasti protipožární ochrany. Té se rada města rozhodla vyhovět. „Jde o společné využití Jednotky dobrovolných hasičů města Mladá Boleslav – Podlázky, která je zřízená městem Mladá Boleslav,“ vysvětlil primátor města Raduan Nwelati. V případě, že v Dalovicích začne hořet, dojde tu k nehodě nebo k řádění přírodních živlů, budou do akce tedy vyjíždět dobrovolní hasiči z Podlázek, tedy za předpokladu, že tou dobou nebudou potřeba v Mladé Boleslavi. Dalovice se výměnou za tuto službu zavázaly platit SDH Podlázky ročně 45 tisíc korun na neinvestiční náklady.

Vlak opět narazil do stromu



Bělá pod Bezdězem – Další podivnou nehodu vlaku vyšetřují od pátečního večera mladoboleslavští kriminalisté. V noci na sobotu narazila železniční souprava do spadlého stromu, který pravděpodobně někdo nařízl. Naštěstí nebyl nikdo zraněn a podle vyjádření mluvčího Českých drah je také škoda minimální. Podobná nehoda, rovněž bez zranění, se přitom na Mladoboleslavsku stala na začátku června, kdy vlak, tentokrát u Debře, narazil do spadlého stromu v kolejišti. Okolnosti tehdejší srážky přitom od začátku provázely velké nejasnosti. Objevily se spekulace, že na trati měl být nalezen vzkaz v arabštině „Allahu Akbar“. Tato informace však nikdy nebyla potvrzena, ale i zde byl na vině člověk. Pachatel dodnes nebyl dopaden.

Ptácká ulice je opět průjezdná



Mladá Boleslav – Uzavírka v Ptácké ulici v blízkosti křižovatky s Laurinovou ulicí skončila a opět zde tedy mohou projíždět všechna vozidla, včetně městských autobusů. Na původní trasu se tak vrátily linky ve směru do Čisté, Bělé, Březinky nebo Bítouchova. Ty nyní jezdí na původních trasách a podle platných jízdních řádů. Autobusy tak znovu zastavují na mladoboleslavských zastávkách Jaselská VZP, Pod Skalou a Rozcestí Podlázky. Uzavírka tohoto úseku, která trvala od 11. července, souvisela s výstavbou bytového komplexu v této lokalitě.

Parkoviště ozdobí květináče



Mladá Boleslav – Staré a nevyhovující květináče na parkovišti na náměstí Míru u Spořitelny nahradily nové. Správa komunikací na přání města rovněž v těchto dnech buduje na parkovišti na Komenského náměstí nový květinový záhon, který vznikne místo nevzhledného travnatého pásu. V průběhu prací bylo také zjištěno poškození obrubníků, které bude nutné opravit. Správa komunikací zároveň opraví nejvíce poškozené části na přilehlém parkovišti.

Přechod je téměř dokončen



Mladá Boleslav – Přechod přes Severovýchodní tangentu v blízkosti parkovacího domu automobilky a železničního přejezdu je téměř hotov. Kompletně dokončeno je vyznačení přechodu, navazující chodník do Štefánikovy ulice i nová zábradlí u vstupu na přechod. Nyní zbývají jen některé dílčí práce a stavba by tak měla být zkolaudována během tohoto týdne. Nová zebra, kterou město nechalo vybudovat i na základě mnoha žádostí od obyvatel, by měla zajistit bezpečnější přecházení této frekventované silnice. Stavba se připravovala delší dobu, ale realizaci projektu komplikoval fakt, že přechod vede přes krajskou komunikaci a navíc v místě křížení se železniční vlečkou.

Vedení se setká s občany



Mnichovo Hradiště – Obyvatelé v okolí výrobního závodu společnosti Kofola, kteří si stěžovali na zvýšený výskyt hluku, se snad konečně dočkají nápravy. Firma provedla v posledních měsících měření a už zná výsledky. S nimi a s kroky, které budou podniknuty k nápravě, vedení společnosti místní seznámí už toto úterý, tedy 1. srpna, kdy se přímo v prostorách výrobního závodu uskuteční setkání s občany. Schůzka začíná v 16 hodin.