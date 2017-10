KRÁTCE: Svátek omezí autobusy

Boleslavsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Lektoři odemknou potenciál



Mnichovo Hradiště – Besedu pod názvem Odemykání dětského potenciálu bude možné navštívit již dnes, a to od 18 hodin v Městském divadle v Mnichově Hradišti. Přednášku povede globální kouč a stratég Jan Mühlfeit a lektorka Kateřina Novotná. Ti zde představí svou unikátní metodiku, která podle nich otevírá lidský potenciál a využívá silné stránky.

V knihovně bude kineziolog



Mladá Boleslav – Dnes se od 18 hodin uskuteční Workshop Kineziologie v běžném životě, a to v prostorách Knihovny města Mladá Boleslav. Naučnou přednášku povede paní Bc. Jana Heidenreichová, která návštěvníky workshopu seznámí s tím, co to kineziologie je, jak se využívá svalový test a jak pochopit původ svých potíží. Heidenreichová naučí, jak cvičení pomáhá při stresových situacích a jak nejlépe využít tanec svalů, aby se správně vyrovnala veškerá energie. Organizátoři této akce doporučují, aby si s sebou lidé vzali zápisník, tužku a chuť něco nového se přiučit.

S Isarou vystoupí Balonová



Mladá Boleslav – Koncert hudební skupiny Isara a Terezy Balonové se uskuteční ve středu 27. září od 19.30. Akce se koná v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Koncert je pořádaný v rámci pravidelného cyklu koncertů Na scestí. Tentokrát si Isara pozvala jako hosta mladičkou nadanou písničkářku Terezu Balonovou.

Dětské oddělení se rozšíří



Mladá Boleslav – Dětské oddělení Klaudiánovy nemocnice od 5. října rozšíří svou nabídku. Nová Ambulance školy atopie bude určena pacientům s atopickým ekzémem. Cílem je pacientům vysvětlit podstatu atopického ekzému, naučit je ho zvládat a dostat toto onemocnění pod kontrolu. Ambulance bude fungovat vždy ve čtvrtek od 15 hodin, a to v ambulantních prostorách oddělení (vchod z ulice Boženy Němcové). Ambulance školy atopie v Mladé Boleslavi bude třetím takovým místem v Česku.

Svátek omezí autobusy



Mladá Boleslav – Nadcházející státní svátek ve čtvrtek 28. září omezí provoz městské hromadné dopravy v Mladé Boleslavi. Pojedou pouze spoje Dopravního podniku Mladá Boleslav, které mají v jízdních řádech označení, že jedou v neděli a ve státní svátek. Bude také platit omezení 16 – autobus nejede na noční směnu před nepracovním dnem. V pátek 29. září pojede dopravní podnik podle běžného školního dne. Městskou hromadnou dopravu omezí také konání Svatováclavské jízdy, a to od 7 do 12 hodin pro linky A; 40; 71; 72.