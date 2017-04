KRÁTCE: Studenti se vozili v košíku

Mladá Boleslav - V dopravní prostředek změnila nákupní košík čtveřice zahraničních studentů, která se v něm vozila uprostřed křižovatky ulic U Stadionu a Jiráskova. Zábava jim však netrvala dlouho. Náhodná svědkyně se obrátila na strážníkům.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Milan Jaroš

Podle ředitele městské policie Tomáše Kypty šlo o tři podnapilé Němce a jednoho Rusa ve věku od 20 do 23 let. Hlídka studenty pokárala, poslala je vrátit košík do obchodu a pak na ubytovnu vyspat se z alkoholového opojení.

Žena se zavřela na balkoně

Mladá Boleslav - Chvíle strachu prožívala v nedělním odpoledni žena, která se nechtěně zavřela na balkoně bytu v panelovém domě v ulici 17. listopadu. Pomohla jí až sousedka, která zavolala strážníky. Šlo ale o čas. Uvnitř bytu měla žena totiž dvouletého syna. Strážníci na místo přivolali ještě výjezdovou jednotku hasičů. Ti do prvního patra vlezli po žebříku a balkonové dveře okamžitě otevřeli.

Stavba skončí o prázdninách

Mnichovo Hradiště - Ulice Sadová a Průběžná se brzy dočkají nových chodníků. Odbor investic a komunálního hospodářství místní radnice už čeká na nabídky firem. Obnova dlážděných chodníků by měla začít v květnu, posledním měsícem stavby by měl být srpen. Kolik přesně bude zakázka stát, zatím není jasné. Podmínkou je ale částka do půl milionu.

Benátky podpoří varhany

Benátky nad Jizerou - Stavbu nových varhan, které budou sloužit svatovítské katedrále v Praze, podpoří i Benátky nad Jizerou. Zapojily se do projektu Nadace Svatovítské varhany, která se na nástroj snaží získat peníze. Podle kardinála Dominika Duky by nové varhany měly přispět k věhlasu katedrály a slavné hudební tradici národa. Nedávné restaurování nástroje z roku 1923 ukázalo, že nebyl kvalitně sestaven.

Na hřišti stojí šapitó

Bělá pod Bezdězem - Děti i dospělí, kteří mají rádi zvířata, mohou část dnešního a zítřejšího odpoledne strávit pod cirkusovým šapitó v Bělé pod Bezdězem. Právě tam totiž zavítá známá cirkusová rodina Berousků. Vystoupení artistů, klaunů a cvičených zvířat mohou návštěvníci zhlédnout v obou dnech od 17 hodin na hřišti u Háječku.

Hřbitov převedou na město

Debř - Hřbitov v Debři se bezúplatně převede z majetku Římskokatolické farnosti v Kosmonosech do majetku města Mladá Boleslav. Zdejší radní záměr odsouhlasili v minulém týdnu. Převod musí schválit ještě druhá strana. Podle primátora Raduana Nwelatiho je důvodem převodu, že se město chce o hřbitov starat a dát jej do pořádku. Vedení města věří, že dokončení záměru nebude nic komplikovat.