KRÁTCE: Sokolnice představí dravé ptáky

Mnichovo Hradiště - Zámek v Mnichově Hradišti navázal pro letošní sezonu spolupráci se sokolnicí Věrou Gilovou, která bude v zámecké zahradě v sezoně představovat dravé ptáky, například raroha, káně, poštolku nebo výra. Návštěvníky čeká komentovaná výstava dravců i letové ukázky.

Se sokolnicí se návštěvníci setkají u saly terreny 7., 14. a 20. května, vždy od 10 do 15 hodin, letové ukázky začínají vždy v 11 a ve 14 nebo v 15 hodin, podle počasí.

U zříceniny září lampiony

Bakov nad Jizerou - Jednou z nejúspěšnějších akcí loňské turistické sezony na zřícenině Zvířetic byl lampionový průvod od informačního centra v podhradí, který končil na hradě. Tam se později za tmy odehrála velká ohňová show. Program hodlá turistické centrum opakovat, a to v sobotu 29. dubna. Průvod vykročí k hradu ve 20.30 hodin, na zřícenině začne o třicet minut později bubenická show a první ohnivé efekty diváci spatří v půl desáté. Následně se paliček opět chopí bubeníci.

Kino uvádí tři nové snímky

Mladá Boleslav - Multikino CineStar v Bondy centru dnes hraje animovanou rodinnou komedii Mimi šéf (14 hodin), akční snímek Rychle a zběsile 8 (15.20, 18.10, 21 hodin), animované Šmouly: Zapomenutou vesnici (13.15, 15 hodin), českou rodinnou komedii Špunti na vodě (13, 15.15, 17 a 19 hodin) a tři novinky. První je snímek Jana Hřebejka a Petra Jarchovského Zahradnictví: Rodinný přítel (16.15, 17.15, 20 hodin), následuje dramatické sci-fi The Circle s Tomem Hanksem a Emmou Watson (21 hodin) a horor Uteč (19 a 21.15 hodin).

Na turisty čeká pět tras

Mladá Boleslav - Klub českých turistů pořádá tuto sobotu jeden ze svých nejtradičnějších pochodů. Je jím Boleslavská padesátka, na kterou turisté vykročí už po pětačtyřicáté. Místem startu jsou tenisové kurty na Štěpánce, odkud se mohou dát pěší na trasu od šesti do deseti hodin. Vybírat mohou ze šesti tras o délce od deseti do padesáti kilometrů. Odbavování cyklistů začíná v sedm hodin, na cyklisty čeká rovněž pět tras od dvaceti do pětasedmdesáti kilometrů.

Závod vede kolem Chlumu

Nepřevázka - V okolí Chlumu se zítra poběží závod Švédská šest a půlka. Start hlavního závodu je 10 hodin u in-line okruhu v sousedství Hospody na statku, předcházet mu bude od devíti hodin zápis běžců. Na ty čekají většinou lesní cesty. Závodí se v mužské a ženské kategorii, zápisné činí 70 korun. Organizátoři prosí závodníky, aby neparkovali na místech u restaurace, nýbrž za školou.

Hra Samaja zabodovala

Mnichovo Hradiště - Ve středních Čechách se v tomto týdnu konalo regionální kolo projektu T-Mobile Rozjezdy, v rámci kterého odborníci z různých oborů vybírají projekty hodné podpory. Z 57 středočeských se v letošním ročníku umístila na třetí pozici originální komunikační hra učitelky Lucie Beranové z Mnichova Hradiště s názvem Samaja, která se tak bude v celostátním kole ucházet o cenu veřejnosti.

Sportovci poběží do schodů

Mnichovo Hradiště - Tradiční akce Běh do Příhrazských schodů, kterou pořádá místní horolezecký oddíl, se uskuteční tuto sobotu. Jde o běh po částečně přírodních schodech různé délky a výšky. Právě to dělá ze závodu, jehož trasa je poměrně krátká, náročnou disciplínu. Prezentace se koná od půl deváté do tři čtvrtě na deset, start následuje v deset hodin. Vyhlášení výsledků je naplánováno na půl dvanáctou.

