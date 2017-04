KRÁTCE: Školáci dostanou tělocvičnu

Benátky nad Jizerou – Nápad radnice postavit pro ZŠ Husovo náměstí neobvyklou tělocvičnu nabírá na konkrétních rozměrech. V současné době už má město k záměru vypracovanou studii na umístění objektu. A protože zamýšlená tělocvična bude v památkové zóně, musel se k záměru vyjádřit i zástupce Památkového úřadu.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/Marek Gerhard

Jak na zastupitelstvu sdělil Jaroslav Král, prostor by byl určen pro mládežnické tréninky volejbalistů a hokejistů. A už je také jasné, jak to bude s financováním. Kromě dotace, o níž se budou ucházet z ministerstva školství, do realizace vloží i peníze z rozpočtového určení daní.

Běž se vyspat, řekli opilci

Mladá Boleslav – Všichni lidé nejsou bezohlední. Dokazuje to chování kolemjdoucího, který v ulici Václavkova u výměníku naproti restauraci uviděl ležet muže. Přispěchal k němu a zeptal se ho, zda nepotřebuje lékařskou pomoc. Přestože na otázku vůbec neodpověděl, z dechu bylo jasné, že je muž pod vlivem alkoholu. Kolemjdoucí proto zavolal strážníkům. Hlídka na místě poznala, že se jedná o známého opilce. „Lékařské ošetření ani jinou pomoc nepožadoval, a tak mu strážníci doporučili, aby se šel vyspat domů," sdělil ředitel mladoboleslavské městské policie Tomáš Kypta.

V ulici nainstalovali lampy

Mladá Boleslav – Dvě lampy veřejného osvětlení nechalo město nainstalovat v Laurinově ulici v blízkosti křižovatky s Jičínskou ulicí. Magistrát o to žádali obyvatelé, kterým se tudy za soumraku špatně chodilo. To ale není jediná novinka v této lokalitě. Radní Miloslav Neuman informoval, že se zde také brzy zvětší záliv pro kontejnery s tříděným odpadem. Jelikož jich je tady hned několik, některé se nevejdou na místo a musí stát na chodníku, kde se jim lidé musí vyhýbat. V plánu je také vylepšení nájezdu ke stanici hasičského záchranného sboru, kde se nyní při deštích vytvářejí velké louže.

Dětská hřiště najdou mapě

Mnichovo Hradiště – S novinkou přišlo Mnichovo Hradiště. Jako jedno z mála měst spustilo interaktivní mapu dětských hřišť. Úplný přehled o tom, kde si mohou ratolesti hrát, najdete na VenKazdyDen.cz. Kromě fotografií zde nechybí ani základní informace o hřištích. S mapováním však může pomoci i veřejnost. Pokud máte aktuální fotografie konkrétního hřiště, případně můžete doplnit nejnovější informace o stavu a vybavení hřišť, můžete je posílat Markétě Tomášové, vedoucí pracovní skupiny o dětských hřištích.

Setkali se s lidmi

Bělá pod Bezdězem – Vedení města i letos vyráží na setkání s obyvateli místních částí. Starostka Jitka Tošovská a další zástupci radnice ve středu přijeli do klubovny Pejřaváku, kde si povídali s občany Březinky a Bezdědic. Další setkání se uskuteční v Hlínovišti.