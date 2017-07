KRÁTCE: Škoda slaví další rekord

Boleslavsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Škoda Karoq.Foto: Deník/ Petr Vaňous

Škoda slaví další rekord



Mladá Boleslav – Škoda má za sebou nejlepší první pololetí v historii automobilky. Vyplývá to z počtu celosvětově prodaných vozů s okřídleným šípem ve znaku. Těch k zákazníkům od ledna do konce června zamířilo 585 tisíc (za stejné období loňského roku to bylo 569 400). Zásadní roli v tomto nárůstu hrál pozitivní vývoj na evropském trhu i dvouciferný růst ruského trhu a v neposlední řadě pokračující modelová ofenziva automobilky.

Na výlety do výroby



Mladoboleslavsko – Propagovat regionální firmy a seznámit děti a mládež s nepříliš známými profesemi, které by mohli v budoucnu zastávat, to je cílem Krajské hospodářské komory. Ta v rámci soutěže Poznáváme firmy ve středních Čechách připravila hrací kartu, na níž mohou hráči sbírat razítka z navštívených provozů. Jsou mezi nimi třeba sklárny, keramické dílny, automobilka a mnohé další. Nejpilnější sběratelé razítek budou po skončení prázdnin slosováni a dočkají se cen.

Chystá se další filmové klání



Benátky nad Jizerou – Je to neuvěřitelné, ale letos se v Benátkách setkají nadšení tvůrci dokumentárních filmů v rámci tradiční přehlídky Benátky filmových amatérů již po šestapadesáté. Do klání o Benáteckého Oskara a věcné ceny se mohou zájemci hlásit už nyní, a to až do 27. září. Vlastní přehlídka, během které porota složená z odborníků z oblasti filmu a televize vybere ta nejlepší díla, je naplánovaná na víkend 3. a 4. listopadu.

Altán na Výstavišti otevřel



Mladá Boleslav – Zavřeno tu bylo celé měsíce. Altán na exkluzivním místě v parku na Výstavišti totiž neměl svého provozovatele. Věcí se začalo zabývat dokonce městské zastupitelstvo a vedení města přislíbilo, že zajistí co nejrychlejší zjednání nápravy. Následovalo vyplacení nájemce a hledání nájemce nového. V úterý začal altán v provizorním režimu fungovat. Nový provozovatel, který podnik aktuálně vybavuje, počítá s celoročním provozem altánu jako snack baru s venkovním posezením.