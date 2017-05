KRÁTCE: Řidiče potrápí uzavírka

Čejetice – Částečná oprava Koněvovy ulice, důležité komunikace spojující místní část s městem, probíhá již několik týdnů. Stát bude 4,5 milionu a navážou na ni i opravy chodníků.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Stavba si však možná již koncem tohoto týdne podle magistrátu vyžádá až dvoutýdenní úplnou uzavírku.

Opět budou luštit starý text

Veselá – Neformální spolek genealogů z Mnichova Hradiště a okolí, který se schází jednou měsíčně v Domě Ludmila ve Veselé, zasedne ke společnému stolu opět dnes odpoledne. Příznivci rodopisu a pátrání po předcích se budou věnovat další lekci čtení starého písma s muzejníkem Václavem Holasem a diskutovat o svých poznatcích. Amatérští genealogové mezi sebou po předchozím potvrzení účasti na čísle 724 700 656 rádi uvítají jak úplné začátečníky, tak pokročilé badatele.

Investor představí své plány

Bělá pod Bezdězem – Satelitní město by mělo do několika let vyrůst na Vrchbělé. Záměr soukromého investora na vybudování všesportovního areálu s bydlením, jehož součástí by mělo být i golfové hřiště, budí u místních rozporuplné reakce. Investor se tedy společně s městem rozhodl veřejnost se svými plány seznámit a připravil pro místní detailní prezentaci návrhu. Ta se uskuteční tento čtvrtek, tedy 18. května, od 19 hodin v místní sokolovně. Investor bude rovněž připraven zodpovědět dotazy.