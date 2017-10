KRÁTCE: Připravují se opravy ulic

Boleslavsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Petra Lejtnarová

Školy dostanou techniku



Mladá Boleslav – Radní v uplynulých dnech schválili výběr dodavatele počítačové techniky do tří základních škol ve městě. Žákům by mělo začít sloužit ještě v průběhu letošního roku. „Vybavení ve školách je nutné doplnit v návaznosti na vznik nových technických učeben, na nichž se aktuálně stále pracuje,“ vysvětlil primátor Raduan Nwelati. Investice do IT vybavení se týkají 2. základní školy, 3. základní školy a 6. základní školy.

Silný vítr převrátil výzdobu



Mladá Boleslav – Vichřice, která se prohnala Mladou Boleslaví na konci minulého týdne, zaměstnala i Městskou policii v Mladé Boleslavi. Strážníci si prostřednictvím kamerovému systému všimli, že několik květinových výzdob nedaleko Bondy centra a na náměstí Míru převrátil řádící vítr na zem. Vyslaná hlídka se nejdříve pokusila výzdoby instalovat zpátky. Byla to ale vzhledem k silným poryvům větru marná snaha. Firma Compag, která se stará o zeleň ve městě, pak situaci zachránila, když po dobu trvání podzimní vichřice květinovou výzdobu raději preventivně odstranila, aby nedošlo k jejímu poškození.

Připravují se opravy ulic



Mladá Boleslav – Ve městě v podzimních dnech pokračují četné opravy komunikací a chodníků. Zároveň už se připravují další dílčí i celoplošné opravy ulic. Mezi nejnovější připravované investice patří oprava chodníků na Dubcích, celoplošná oprava povrchu Krátké ulice, nový asfaltový povrch některých ulic v Podlázkách, rekonstrukce dalších chodníků na Sahaře i v dalších lokalitách.

Šéf vzpomíná na favority



Mladá Boleslav – Druhá z přednášek podzimního cyklu Neobyčejné příběhy z historie automobilky, nazvaná Škoda Favorit – motorsport, se koná v úterý 10. října od 17.30 hodin v prostorách Škoda Muzea. Na vývoj favoritů tam bude vzpomínat tehdejší vedoucí oddělení motorsportu Pavel Janeba spolu se zajímavými hosty. Návštěvníci budou moci před začátkem přednášky zhlédnout expozici muzea.