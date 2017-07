KRÁTCE: Práce na silnici mezi Jemníky s Bojeticemi pokračují až do října

Boleslavsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Práce pokračují až do října



Jemníky – Krajská správa a údržba silnic zahájila v pondělí rekonstrukci povrchu silnice spojující Jemníky s Bojeticemi, která nejen obyvatelům Bojetic na řadu měsíců zkomplikuje spojení s Mladou Boleslaví. První etapa, při které bude obnoven průtah obcí Jemníky v délce 400 metrů, potrvá do konce července. Druhá etapa, během níž bude obnoven povrch vozovky v délce 1700 metrů, začne 1. srpna a hotová má být do konce října. Během první etapy nebude Jemníky vůbec obsluhovat autobusový dopravce Arriva Střední Čechy, linky do Dobrovice přes Bojetice budou jezdit přes Holé Vrchy, naberou vždy pět až deset minut zpoždění.

Na návsi odhalí nový křížek



Zakopaná – Doba budování křížků a božích muk u cest, na křižovatkách a návsích už sice dávno minula, ne však docela. Právě obec Zakopaná u Branžeže se odhalení a požehnání nového křížku dočká v sobotu 22. července. „Je to pro mě veliká radost, že jsou dnes lidé citliví na symboly naší křesťanské kultury, která více než tisíc let formovala a dotvářela naši společnost. Velmi mě rovněž těší, že je zde zcela patrná touha vrátit naší české krajině architektonické prvky, které ji nejen zušlechťují, ale jsou i místem pro osobní zastavení a zamyšlení,“ říká mnichovohradišťský farář Pavel Mach, který vysvěcení provede. Akce v Zakopané začíná ve čtrnáct hodin a po úvodní ceremonii vystoupí pěvecký soubor Gospel generation.