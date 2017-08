KRÁTCE: Plynaři zavřou několik ulic

Boleslavsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Pátrají po osudech hrdiny



Mnichovo Hradiště – Městské muzeum ve spolupráci s Vratislavem Švermou z Veselé kompletuje životopisy hrdinů z Mnichova Hradiště a jeho okolí, kteří v období druhé světové války bojovali za naši vlast a svobodu. „Ke jménům, jako je Stanislav Karel Otta, Alois Juřic a Josef Kočí, bychom rádi přidali dalšího s iniciály F. Kys. (asi František Kysela, Kysilka), který odešel do Polska bránit republiku 3. srpna 1939 spolu s Aloisem Juřicem. Neznáme jeho další osud,“ říká muzejník Karel Hubač a jménem muzea prosí všechny, kteří by mohli pomoci s identifikací a rekonstrukcí životního příběhu tohoto člověka, aby se obrátili na muzeum.

Plynaři zavřou několik ulic



Mladá Boleslav – V pondělí 7. srpna začne první ze série rekonstrukcí plynových přípojek, které budou postupně zavírat ulice v lokalitě kolem Domu kultury. Jako první přijde na řadu Šmilovského v úseku od křižovatky s Blahoslavovou po Husovu, kde se dělníci budou zdržovat do 27. srpna. Uzavřen bude jeden jízdní pruh. Na konci srpna a v září bude následovat Dukelská a Táborská ulice.

Cizinec řídil namol opilý



Mladoboleslavsko – Hned tři nezodpovědné řidiče během dvou dnů dopadli policisté na Mladoboleslavsku. Prvním byl dokonce řidič nákladního vozidla, který v nedělním podvečeru krátce po půl šesté na dálnici D10 havaroval. Na parkovišti čerpací stanice narazil do jiného zaparkovaného vozu. Sedmadvacetiletý cizinec při následné dechové zkoušce nadýchal více než 3,5 promile alkoholu. Dalšího opilce za volantem pak hlídka zadržela v pondělí, krátce po jedné hodině ranní. V rámci silniční kontroly policisté naměřili třicetiletému řidiči téměř 2,5 promile. Jen o pár hodin později pronásledovali dobrovičtí policisté podezřelé vozidlo BMW bez registračních značek. Řidič ujížděl směrem do Dobrovice, kde ho hlídka zablokovala. Při kontrole totožnosti bylo zjištěno, že sedmatřicetiletý muž má udělen zákaz řízení.

Vrátnice patří dělníkům



Mladá Boleslav – Klaudiánova nemocnice bude mít už brzy novou hlavní vrátnici. Vstupní vestibul z třídy Václava Klementa je proto nyní dočasně uzavřen a pacienti musí využívat ke vstupu do hlavní chodby boční vchody, které jsou viditelně označeny, nebo vstupu z Laurinovy ulice přes budovu nové interny. V současné době je prostor nemocničního vestibulu zcela vybourán. Vybudována tam bude nová podlahai s podlahovým topením, vyměněna bude skleněná stěna a pacienti tam najdou také nový informační dotykový kiosek a aktualizovanou mapu areálu nemocnice. Rovněž tam bude vstup do nově vybudovaných odběrových místností. Vstupní hala by podle předpokladu měla být hotová do poloviny září.

Alej vyhráli Bakováci



Bakov nad Jizerou – Z tuctu projektů, které se ucházely o podporu Nadace Partnerství, a jejichž cílem je vysázet nové aleje stromů, bude realizován právě ten mezi Zvířeticemi a Bítouchovem. Bakovákům se podařilo nejlépe mobilizovat síly a v internetovém hlasování získat přes 750 hlasů. Historická alej tak bude doplněna a obnovena výsadbou stovky stromů, a to 11. listopadu.