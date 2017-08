KRÁTCE: Některé boleslavské ulice budou půl dne bez proudu

Boleslavsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Oprava chodníků pokračuje



Mladá Boleslav – V Tylově ulici stále pokračují práce na opravě sítí a chodníků. Společnost GasNet tam provádí rekonstrukci plynového potrubí a na dokončené úseky navazuje Správa komunikací, která zabezpečuje finální opravu chodníků. Nově opravené chodníky jsou zhruba v polovině délky ulice, ve zbývající části ve směru od třídy Václava Klementa pokračují práce plynařů a v současné době zasahují částečně i do křižovatkys třídou V. Klementa. Práce zatím pokračují podle harmonogramu, hotovo má být na konci srpna.

Ulice budou půl dne bez proudu



Mladá Boleslav – Některé domy ve Fibichově, Jičínské, Hwiezdoslavově, Jilemnického, Kollárově, Šafaříkově, Štúrově, Vančurově a Na Celně budou ve čtvrtek od rána bez elektřiny. Omezení by mělo začít v 7.30 hodina trvat nejpozději do 15.30 hodin. Obyvatelé zmíněných ulic se dozvědí, zda se omezení dodávek elektrického proudu týká i jejich domů, z letáků vylepených v jednotlivých vchodech.

O sokolovnu mají zájem tři spolky



Dobrovice – Dobrovické spolky, které se včas přihlásily, mohou v každém všedním dni odpoledne bezplatně využívat sokolovnu. O hodiny zdarma se tentokrát přihlásili dobrovické mažoretky, fotbalový klub a pionýři, kteří vedou místní Klub dětí. K záměru se nyní může vyjadřovat veřejnost, a to až do 11. srpna. Připomínky je třeba adresovat na podatelnu úřadu. Rozhoduje se o využívání sokolovny v období od září do června, spolky mají na bezplatné využívání prostor nárok jen mimo časy, kdy je sokolovna nejvytíženější.

Pokoj zdobí veselé obrázky



Mladá Boleslav – Půvabný výsledek má spolupráce oddělení ORL Klaudiánovy nemocnice a studentky Gymnázia Dr. Josefa Pekaře Sáry Vávrové. Ta v rámci své maturitní práce zásadně proměnila pokoj pro nejmenší pacienty, kteří tam tráví jednodenní hospitalizaci po odstranění nosní mandle. Zdi jsou nově vymalované a zdobí je obrázky medvídka Pú a jeho kamarádů, na stropě plují mráčky a natřené jsou nově i postýlky. Prostředí malým pacientům učiní rekonvalescenci příjemnější. Nemocnice nyní připravují úpravy dalších pokojů, zejména těch nadstandardních, na různých odděleních.

Hřiště čeká na houpačku



Bakov nad Jizerou – První měsíc letních prázdnin se v Bakově nesl ve znamení revizí, úprava modernizací sportovišť a hřišť. Generální opravy se dočkal například skatepark, který už je opět otevřen. Starý povrch tam nahradil odolný materiál, kovové prvky byly znovu natřeny. Smutné však je, že se jen pár dní poté opět staly terčem vandalů, kteří je pomalovali. Na dětských hřištích byly vyměněny skluzavky. Hřiště v Budách se dočkalo nového kolotoče, hřiště na Horce a ve Zvířeticích byla oplocena, protože jsou nedaleko silnice. U domu s pečovatelskou službou byly umístěné cvičební prvky určené pro sportování seniorů. Z ušetřených peněz se navíc podařilo na hřiště v Podstrání pořídit novou vahadlovou houpačku, která bude instalována v příštích týdnech.

Pacientka byla pouze drzá



Mladá Boleslav – Na slušné vychování zřejmě zapomněla žena, která se v neděli dopoledne dostavila na ošetření do Klaudiánovy nemocnice. Na strážníky se před desátou hodinou obrátila recepční nemocnice s tím, že v čekárně interny se nachází pacientka, která se chová agresivně, a personál nemocnice má strach, aby někomu neublížila. Hlídka na místě zjistila podnapilou ženu, která si poranila ruku. Její chování ale bylo spíš drzé než agresivní. Strážníci na pacientku asi silně zapůsobili, neboť se zklidnila a nechala se bez problémů hospitalizovat.

Hradiště opět ocení mládež



Mnichovo Hradiště – Na konci léta bude už podruhé vyhlášena Cena města Mnichovo Hradiště pro mládež. Veřejnost na tuto prestižní cenu navrhla deset kandidátů, mezi nimiž jsou členové městského parlamentu dětí a mládeže, dobrovolníci, skauti, reprezentanti města ve sportu nebo ti, kteří svou rychlou reakcí zachránili lidský život. Z nominovaných vybere přes léto laureáty ceny městská rada, ceny budou následně předány v rámci sousedské slavnosti Zažít Hradiště jinak v polovině září.

Psychiatrie se opět otevře



Kosmonosy – Psychiatrická nemocnice Kosmonosy v září opět otevře své brány a pozve veřejnost, aby se seznámila s jejím chodem, terapiemi i pacienty. Letošní Dny pro duševní zdraví se budou konat od 12. do 14. září a nabídnou pestrou škálu aktivit od komentovaných prohlídek uzavřených oddělení, přes besedy a debaty s odborníky až po výtvarné dílny, hipoterapii nebo lekce jógy. Vstup na akci bude volný, jejím smyslem je šířit osvětu a smazat tabu světa za zdmi tohoto zdravotnické zařízení.