KRÁTCE: Na koupališti padl rekord

Bakov má vysoké šance



Bakov nad Jizerou – Ve hře je 30 tisíc korun. A Bakov je má na takřka dosah ruky. Město se účastní soutěže o příspěvek na výsadbu nové aleje, kterou vyhlásila nadace Partnerství, a pokud uspěje, rádo by na podzim vysadilo u cesty mezi Bítouchovem a Zvířeticemi Svatomartinskou alej složenou ze stovky ovocných stromů. Šance má zatím vysoké, z dvanácti přihlášených projektů se od začátku drží na prvním místě. Hlasuje se však až do konce července.

Vznikají nová stání pro auta



Mladá Boleslav – Už od jara jsou v plném proudu práce v Erbenově ulici, jejíž kompletní rekonstrukce by měla být na podzim dokončena. Obyvatele lokality potěší zejména zpráva, že v souvislosti s úpravami ulice, propojující Havlíčkovu a Václavkovu, kde sídlí dvě základní školy, vzniknou nová parkovací místa. Jejich počet se oproti dřívějšímu stavu dokonce zdvojnásobí. K dispozici jich nově bude přes padesát. Na místě aktuálně pracují na svých sítích plynaři, Vodovody a kanalizace už mají hotovo. Obě zmíněné firmy na investici přispívají, vodohospodáři skoro milionem a čtvrt, plynaři asi 270 tisíci. Poslední etapa rekonstrukce začne v srpnua potrvá dva měsíce.

Na koupališti padl rekord



Mladá Boleslav – Málokdo by odhadoval, že dosud nejvyšší návštěvnosti na městském koupališti bude dosaženo ve všedním dni, kdy většina dospělých míří do zaměstnání. A přece se tak stalo. „Zatím nejvyšší počet návštěvníků v letošní sezoně jsme zaznamenali minulou středu, kdy teploty šplhaly k tropické pětatřicítce,“ prozradil primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati. Branou koupaliště prošlo 2330 lidí, dalších 150 se jich přišlo osvěžit do bazénu na Severním sídlišti. Ve stejném dni byla rekordní návštěvnost i na večerním koupání, které je denně k dispozici od 19.30 do 23.30 hodin.