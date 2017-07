KRÁTCE: Muzeum představí vůz Jaromíra Jágra

Bakov nad Jizerou - Turisté, kteří se chystají na zříceninu Zvířetice u Bakova nad Jizerou, čekají od středy na zdejší věži dvě novinky. V nejvyšším patře se mohou odměnit po výstupu do schodů odpočinkem na stylové lavičce, ze které mohou obdivovat výhled do krajiny. Především tu však najdou rozměrnou rozhledovou růžici, tedy panel, který pomůže identifikovat kopce, sídla a další orientační body v okolí zříceniny, a to až k horizontu.