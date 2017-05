KRÁTCE: Kolo pro život zavře ulice

Mladá Boleslav – Osmnáctý ročník cyklistického seriálu Kolo pro život opět vede i Mladou Boleslaví. Závod se koná zítra a start je opět u Škoda Muzea.

Kolo pro život 2016Foto: DENÍK/Šárka Charousková

V souvislosti s tím dojde k uzavírce několika ulic od 11.25 do 11.35 hodin. Půjde o Severovýchodní tangentu u Bondy centra, třídu Václava Klementa, Laurinovu, Havlíčkovu a Ptáckou ulici. Od startu závodu až do 17 hodin bude rovněž zjednosměrněna Koněvova ulice v Čejeticích, a to směrem k mostu přes Jizeru.

Sobota patří majálesu

Mladá Boleslav – V sobotu hodinu po poledni vykročí průvod masek od Bondy centra na Karmel, kde se bude od 14 hodin odehrávat pátý ročník Boleslavského majálesu. Pódium bude patřit muzikantům, vystoupí kapely UDG, Twilight Kid, Vevývoji!, Bikini nebo Wotazník, který vyhrál poslední ročník Boleslavsko hledá talent. Bude se grilovat, soutěžit, ochutnávat pivo v beer zóně a rovněž se po roce vrátí majálesové svatby. Program, jehož ústředním tématem je sci-fi, je naplánován až do 22 hodin.