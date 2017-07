KRÁTCE: Boleslav už hledá vánoční strom

Boleslavsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Vánoční strom dorazil do BoleslaviFoto: Deník

Boleslav už hledá vánoční strom



Mladá Boleslav – V horkých dnech, které nás aktuálně čekají, by patrně nikoho nenapadlo přemýšlet nad tím, že do Vánoc zbývá pět měsíců. Připomněl to však boleslavský magistrát, který oznámil, že začíná hledat kandidáty na vánoční strom, jehož rozsvěcením bude zahájen ve městě advent. Strom by měl mít bezchybný tvar, výšku 15 až 20 metrů a měl by stát v místě, kde jej bude moci těžká technika naložit. Poté, co strom splní účel, může být dárci navrácen v podobě palivového dřeva. Nabídky lze na stavební odbor zasílat do 29. září.

Dukelská uliceje zavřená



Mladá Boleslav – Dukelská ulice je částečně uzavřena. Důvodem jsou výkopové práce a montáž vodovodní přípojky u domu číslo 992/22, Rezidence Dukelská. Dopravní omezení byv tomto místě mělo platit až do 7. srpna.

Kontejnery městu nestačí



Mnichovo Hradiště – Město v současné době opakovaně řeší problémy s přeplněnými kontejnery na tříděný odpad, připravuje proto návrh na rozšíření jejich sítě. Další kontejnery však budou znamenat vyšší náklady na svoz a likvidaci odpadů. Odměny za třídění to přitom nepokryjí, a tak radnice zvažuje i možnost navýšení ročního poplatku občanů. Zároveň místní lidi žádá o spolupráci, jelikož velké množství odpadů mají s největší pravděpodobností na svědomí podnikatelé. Firmy, obchody nebo stravovací zařízení kontejnery využívají, přestože nejsou zaneseny do městského systému, na svoz odpadu tedy nepřispívají a kontejnery využívat nesmějí. Městský úřad v Mnichově Hradišti prosí občany, pokud uvidí někoho ukládat firemní odpad do městských kontejnerů, aby se obrátili na strážníky.

Firma nesplnila závazek



Bakov nad Jizerou – Příprava lokality Na Výsluní ve východní části města pro budoucí bytovou výstavbu už měla dávno probíhat. Město loni v září uzavřelo smlouvu s vybranou společností, která měla připravit projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, aby se otevřela cesta k budování infrastruktury. Firma však dokument dosud nepřipravila, a to ani po opakované výzvě, že jí město, nebude-li zjednána náprava, vypoví smlouvu. To se nyní stalo a bakovští radní rozhodli o vypsání nového výběrového řízení.

Škoda Karoq už sjíždí z linky



Mladá Boleslav/Kvasiny – Automobilka Škoda zahájila tuto středu sériovou výrobu svého nového SUV Škoda Karoq. Mladší bratr Škody KodiaQ sjíždí z linky ve škodováckém závodě v Kvasinách, do jehož rozšíření společnost od roku 2015 investovala jedenáct miliard korun. Ve stejném závodě se vyrábí ještě už zmíněný KodiaQ a také Superb. První dodávky Karoqa zákazníkům proběhnou v říjnu.

Uličníci seděli na kapotě



Mladá Boleslav – Dvojice chlapců, sedících na kapotě auta parkujícího v boleslavské Jiráskově ulici, dopálila muže, který na malé uličníky zavolal městské strážníky. Vadilo mu, že si chlapci nevážili cizího majetku. Hlídka je skutečně zastihla, jak sedí na Škodě Octavia fialové barvy. Strážníci však byli s případem rychle hotovi. Ukázalo se totiž, že vozidlo patří jejich matce,případné škody na vozidle by se tak dočkaly vyřešení v rodině.