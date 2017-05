KRÁTCE: Boleslav postaví nové školky

Mladá Boleslav – Dlouhodobý nedostatek míst v mateřských školách hodlá magistrát vyřešit vybudováním dvou úplně nových školek.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

Ta první by měla vzniknout v místní části Michalovice v reakci na dynamicky se rozšiřující výstavbu rodinných domů i bytových domů, druhá vyroste v zahradě stávající Mateřské školy Pampeliška v Nerudově ulici. Každá z nových školek bude mít čtyři třídy a kapacitu sto míst. Na páteční tiskové konferenci o tom informoval primátor Raduan Nwelati.

Nové parkování má platit od října

Mladá Boleslav – Primátor Raduan Nwelati v pátek konstatoval, že nový parkovací systém, který bude upravovat parkování na celém území města včetně místních částí, by se měl rozběhnout 1. října. Plánované spuštění, které se připravovalo na jaro, muselo město odložit kvůli neúspěšnému výběrovému řízení na dodavatele parkovacích automatů odložit. Dodavatel bude však bude již v příštích dnech vybrán. Boleslavský deník podrobně představí návrh parkovacího systému již tento týden. Jak ovšem Nwelati upozorňuje, k návrhu si své teprve bude muset říct rada i zastupitelstvo města.

Kuželkářka je v reprezentaci

Kosmonosy – Mládežnickému kuželkářskému týmu KK Kosmonosy se letos daří, družstvo dorostu skončilo na celkovém 6. místě v extralize a na mistrovství ČR zazářila Karolína Kovaříková a s velkým náskokem získala zlatou medaili. Navázala tak na stříbro, které v březnu vybojovala ve finálovém turnaji Českého poháru dorostu. Výbornými výkony si vybojovala místo v reprezentaci, se kterou odjíždí na mistrovství světa do německého Dettenheimu. Daří se i dalším hráčkám – Anna Zlámalová obsadila na mistrovství ČR žákyň 7. místo, žákyně Lucie Dlouhá získala 8. místo v poháru Ballatex Tour 2016-2017.

Popovídají si se starostou

Mnichovo Hradiště – Místní části Olšina a Veselá budou dalšími zastávkami, kde budou zástupci města debatovat jak s členy osadních výborů, tak s veřejností. Předmětem setkání bude shrnutí, co se za poslední rok v dané obci podařilo udělat, co se aktuálně řeší a jaké jsou záměry do budoucna, počítá se rovněž s diskuzí a připomínkami obyvatel. Na Olšině setkání proběhne v úterý 23. května od 17 hodin v restauraci Pod Hrady, ve Veselé o dvě hodiny později v hasičárně.

Bude dům kultury památka?

Mladá Boleslav – Památkáři jsou jednoznačně pro, město je jednoznačně proti. Návrhem na prohlášení boleslavského Domu kultury kulturní památkou se nyní bude zabývat ministerstvo kultury. Náměstek primátora a zároveň náměstek hejtmanky Daniel Marek věc proto osobně projednával s náměstkem ministra. Ten slíbil, že věc bude ministerstvo řešit přednostně a s výsledkem, ať bude jakýkoliv, účastníky seznámí již v červnu.