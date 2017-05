KRÁTCE: Berousek Cirkus Sultán v Mladé Boleslavi

Mladá Boleslav /ROZHOVOR/ - Vrátil se do známého prostředí. Dokonce i kancelář dostal stejnou, jakou obýval dříve. Luděk Bukač se po angažmá u českého svazu ledního hokeje a pražské Slavii vrátil na post sportovního manažera v BK Mladá Boleslav. Ten převzal po Davidu Výborném, který jej po konci kariéry zastával v minulé sezoně. „S Davidem jsme v kontaktu nebyli. Já jsem normálně prvního dubna nastoupil a dal se do práce. Po těch letech už člověk ví, co má jak udělat," říká staronový člen ve vedení mladoboleslavského klubu.