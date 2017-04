KRÁTCE: Benátky mění územní plán

Nymburk - Rostou! Smrže, kačenky, májovky. To jsou první houby, které zahajují na Nymbursku letošní houbařskou sezonu. Houbař Jiří Stránský jich nasbíral plný košík. Podle něj to však vyžaduje hodně trpělivosti. Na přelomu dubna a května by se mohl objevit už hřib kovář.