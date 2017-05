KRÁTCE: Bakovská škola žila historií

Bakov n. J. - Do Bakova se sjelo několik desítek žákovských týmů z celé ČR, aby změřily své znalosti z historie, ale také prokázaly, že je dovedou použít v praxi.

Žáky i doprovázející učitele čekal tematický program, například slavnostní kvas nebo návštěva Zvířetic se zasvěceným komentářem. V obrovské konkurenci zvítězila ZŠ Lomnice nad Popelkou, mezi víceletými gymnázii Gymnázium J. Machara z Brandýsa nad Labem.

Škola oslaví osmdesát let od založení

Mladá Boleslav - Střední, základní a mateřská škola, Dětský domov a Speciálně pedagogickém centru Mladá Boleslav slaví výročí. Letos uplyne přesně osmdesát let od založení školy. Ta proto připravila pro veřejnost malou oslavu. V pátek budou lidé mít možnost nahlédnout do prostor školy a dětského domova, a to od 10 hodin. Oficiální zahájení oslav pak začne ve 14 hodin. Po celý den jsou připraveny soutěžní hry pro děti. Přítomní se mohou těšit na vystoupení pěveckého sboru Tónička, taneční skupiny Country dance Bezinky Bezno nebo ukázky aerobiku Wellness teamu Lucie Novákové. Oslavy potrvají celý den až do 18 hodin.