KRÁTCE: Automobilka slaví rekord

Mladá Boleslav – Firma Škoda Auto má za seboiu další historický milník.

Ilustrační foto.Foto: Deník

V prvním čtvrtletí dodala zákazníkům tolik aut jako nikdy předtím,od ledna do března to bylo celkem 283 500 vozů (za stejné období v minulém roce to bylo 276 600 vozů), tedy o 2,5 procenta více. V březnu vzrostly dodávky o 2,1 procenta na 108 500 vozů (březen 2016: 106 300). Jedná se o nejlepší měsíční prodejní výsledek ve 122leté historii podniku. Poptávka po vozech ŠKODA byla výrazná obzvláště v Evropě.

Snaží se předejít frontám

Mladá Boleslav – Vzhledem k velkým frontám lidí na boleslavském magistrátu, které se tu tvoří kvůli placení poplatků za odpady, se rozhodlo vedení města, že od úterý 18. dubna do pondělí 24. dubna včetně bude v budově na Komenského náměstí otevřena navíc druhá pokladna. Ta bude určena pro hotovostní platby. Poplatky za odpady lze ovšem stále platit i složenku či převodem na účet.