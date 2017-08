KRÁTCE: Automobilka má nového designéra

Boleslavsko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Automobilka má nového designéra



Mladá Boleslav – Společnost Škoda Auto včera oznámila, že nástupcem Jozefa Kabaně a novým šéfem škodováckých designérů bude Oliver Stefani, člověk, který se od roku 2002, kdy vstoupil do koncernu Volkswagen, postupně podílel například na modelech Polo, Jetta, Tiguan, up! či současné generaci Golfu. Třiapadesátiletý Stefani studoval design v německém Braunschweigu i kalifornské Pasadeně a dosud pracoval jako vedoucí designu exteriéru značky Volkswagen. Jeho předchůdce Jozef Kabaň ze Škody přechází do BMW.

Ulice Na Radouči se uzavře



Mladá Boleslav – Příští týden, v úterý 8. srpna, začne v části ulice Na Radouči úplná uzavírka. Konkrétně v úseku od křižovatky s ulicí Jana Palacha po ulici 17. listopadu. V této části bude totiž probíhat rekonstrukce komunikace a pokládka nového asfaltobetonového krytu. Práce by měly skončit do 18. srpna.

Zařadí novou kategorii vozů



Kosmonosy – Pořadatelé Škoda Economy Run, tradičního závodu v co nejúspornější jízdě, již ohlásili, že letos se soutěž pojede v sobotu 23. září a že přinese jednu novinku. Tou bude vytvoření nové kategorie vozů s pohonem na CNG, tedy na stlačený zemní plyn. „Ještě musíme dotáhnout technickou stránku věci, ale věříme, že se tuto novou kategorii podaří zaplnit,“ říká předseda Automotoklubu Škoda Josef Pálka. Tradiční závod, který se dočká svého 36. ročníku, se pojede do škodováckého závodu ve Vrchlabí a zpět. Zájemci se již mohou hlásit.

Z fotografií sestaví kalendář



Bělá pod Bezdězem – Už jen do konce srpna mohou fotografové zasílat své snímky do soutěže Bělský kalendář 2018. Letošním tématem je historie města, podmínky soutěže jsou na webu Městských kulturních zařízení.

Probíhá velká výměna kotlů



Mnichovo Hradiště – Ve zdech Základní školy Studentská v těchto dnech dělníci vyměňují staré teplovodní rozvody, které tu sloužily od roku 1952. „Zbavíme se jednoho velkého kostlivce,“ komentuje investici starosta Ondřej Lochman a dodává, že město může být rádo, že v posledních letech byly zimy pouze slabší a teplovodní soustava nebyla tak namáhaná. Vyměněn bude rovněž kotel. Škola ve Studentské ulici však zdaleka není jediným objektem, který se dočká renovace. V plánu jsou výměny kotlů v celkem osmi městských objektech, na školách, v muzeu, hale Bios či v bytových domech v majetku města. Drtivá většina prací by měla být hotova do konce roku, město na celkové patnáctimilionové investici participuje pěti miliony. Zbytek jde za firmou, které se bude investovaná částka postupně vracet z uspořených peněz, které výměna kotlů přinese. Kotle budou totiž řízeny systémem ETC, který umožňuje pružně reagovat na potřeby vytápění a výrazně šetřit energii.

Na parkovišti jsou závory



Mladá Boleslav – V areálu Klaudiánovy nemocnice při vjezdu z Laurinovy ulice je ve zkušebním provozu nový systém parkování. Nově jsou zde instalovány tři závory, dvě jsou umístěny směrem na a z parkoviště, třetí je pak umístěna ve směru k budově ředitelství. U závor je přítomna obsluha, která pomůže v případě vzniklých problémů. Ceny parkování zůstávají beze změny, tedy první hodina za deset korun, každá další pak za dvacet korun. Novinkou ovšem je prvních deset minut zdarma. Parkovací automat se nachází vpravo vedle vchodu do nové budovy interny.

O lidožroutech i erotice



Mladá Boleslav – V září poctí svou návštěvou Dům kultury šestaosmdesátiletý Miloslav Stingl, cestovatel, etnograf a neúnavný vypravěč, který procestoval 151 zemí po celém světě a 19 let žil v zahraničí. Téma jeho besedy bude jistě velmi atraktivní – řeč se bude točit také kolem lidožroutů a erotiky v různých kulturách. Akce, kterou pořádá Kultura města Mladá Boleslav, se odehraje 13. září.

V červenci ubylo opilců



Mladá Boleslav – Člověk, který přebral a ohrožuje majetek či zdraví lidí včetně sebe, může být policií či městskou policií umístěn na protialkoholní záchytnou stanici, kde má vystřízlivět. V Mladé Boleslavi funguje záchytka pod Klaudiánovou nemocnicí a opilci tu za nocleh platí čtyři tisíce korun. V červenci jich však bylo o něco méně než před rokem – celkem 223 (vloni to bylo 253) včetně šesti žen, devíti Boleslaváků a třinácti cizinců.

Dírou v plotě neprolezly



Mladá Boleslav – Městská pláž na sídlišti se denně zavírá úderem 19. hodiny, v úterý večer tu však ve vodě ještě kolem osmé řádily děti. Všímavý starší kolemjdoucí o této skutečnosti informoval městskou policii a podotkl, že romská omladina patrně prolezla dírou v plotě. Vysvětlení však bylo daleko prostší a zcela legální – pracovnice, která má od areálu klíče, se se zaměstnavatelem domluvila, že její rodina se může v bazénu vykoupat i po zavírací době. Krátce po návštěvě hlídky plavci pláž opustili.