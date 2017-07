Kombajny stojí v garážích, žně přerušil déšť

Na některých místech žně už probíhají, zejména na jižní straně okresu, kde obvykle začínají s týdenním předstihem.



„Sklizený už je ozimý ječmen, následuje pšenice nebo řepka. Za těchto podmínek je ale pokračování žní vyloučené,“ míní místopředseda představenstva mladoboleslavské agrární komory Pavel Hrdlička a vysvětluje, že po každém dešti je pole nutné nechat alespoň den oschnout. V měkké půdě by totiž mohla těžká technika zapadnout. Další příčinou čekání je vlhkost obilí, která nesmí překročit hranici 14 procent, jinak by mohlo zrno začít plesnivět.



Václav Hrabě sklízí na svých polnostech úrodu se dvěma kombajny, které obsluhuje společně se synem a jedním brigádníkem. Začátek žní musel kvůli dešti odložit. A to se chtěl do práce pustit právě včera ráno. Stroje zůstaly nakonec pod střechou. „V zemědělství se zkrátka nedá nic plánovat. Mělo být 26 stupňů a svítit slunce. A vidíte to,“ dodává s pohledem na mokrá pole.

Práce přerušila také Zemědělská společnost Plazy, jejíž kombajny vjely do polí u Kosmonos poprvé na začátku minulého týdne.



Právě menší zemědělské společnosti a soukromníci si za těchto klimatických podmínek sklizeň dvakrát rozmyslí. Ti větší, disponující posklizňovými linkami, které dovedou obilí také dosušit, mají manévrovací prostor širší. Například Zemědělské družstvo Luštěnice takovou linku právě buduje. V provozu však bude až příští sezonu.



Očekávané výnosy z polí by letos podle prognózy Českého statistického úřadu a Agrární komory měly být zhruba o deset procent nižší než v minulém roce. Přestože lány zlatého obilí vypadají pěkně, zrna jsou vlivem nedostatku vláhy menší.



Výkupní ceny se přitom očekávají velmi podobné těm loňským. Na jejich tvorbě se tuzemská produkce výrazně nepodílí, ceny reagují především na situaci na mezinárodních burzách.

Všichni oslovení zemědělci z regionu se shodují, že jako každý rok bude zásadně záležet na kvalitě půdy, na které zemědělec nebo společnost podniká. Tam, kde jsou půdy písčité a rychleji vysychají, bude úroda menší, v lokalitách s těžší půdou, jakou je na Mladoboleslavsku například Bezensko, budou o poznání lepší.



O průběžných výsledcích žní bude Boleslavský deník v příštích týdnech opět informovat.