Kofola překračuje limity hluku, v noci budí okolí

Mnichovo Hradiště – Lidem došla trpělivost. Chtějí po Kofole, aby přijala taková opatření, která sníží hluk. Nebojí se jít k soudu.

Ilustrační snímek.Foto: Deník/Fidel Kuba

Vztek, emoce a rozhořčení provázelo diskusi obyvatel s vedením Kofoly, která vyrábí nealkoholické nápoje, v Mnichově Hradišti.

Lidé, kteří bydlí v ulicích sousedících se závodem, si totiž už několik let marně stěžují na to, že noční provoz dlouhodobě překračuje hlukové limity. Místní se od té doby nemohou vyspat a trpí i zdravotními problémy. Kromě toho jim vadí také kamiony, které parkují v obytné zóně, hned vedle zástavby rodinných domů.

Přestože krajská hygienická stanice provedla v závodě několik měření, stále jsou hodnoty hluku vyšší, než nařizuje norma.

„Poprvé jsme vás oslovili na jaře v roce 2012, abyste něco udělali s tím hlukem. Nic se nestalo. Ve stejný rok v říjnu hygiena zajistila měření a výsledkem bylo, že limity nevyhovovaly," upozornil Vladimír Mikeš z Nezvalovy ulice na začátek jednání, které dodnes nemá uspokojující rozuzlení.

Tím se odstartoval koloběh několika měření. „Poslední se uskutečnilo minulý rok v srpnu a opět s negativním výsledkem. V listopadu už jste ale jednali s hygienou, která vás vyzývala, abyste nedostatky odstranili," připomněl Vladimír Mikeš, který několik posledních let celkem pravidelně navštěvoval ještě minulé vedení závodu a žádal je o zmírnění hluku.

Před několika měsíci se ředitelem závodu stal Karel Teichmann, který chce situaci pro vždy vyřešit.

Nové vedení závodu je příslibem řešení. „Jsme si vědomi, že provoz vykazuje hluk. Těch příčin ale může být několik a na to se teď snažíme přijít," sdělil současný ředitel Teichmann. Pokud bude potřeba, jsou připraveni přemístit i část technologie, kompresory, či které hlučí a ruší lidi.

Podle Vladimíra Mikeše jsou ale místní přesvědčeni o tom, že hluk vydávají dvě věže, které jsou umístěné na kovových kolejnicích na betonovém podkladu.

„Vibrace se tím pádem přenášejí do podloží. Za nimi je plechová hala, která zvuk odráží. Kromě tónové složky jsou tam ještě infrazvuky, které mají sice mnohem nižší frekvenci a nepřekračují normu, ale negativně působí na zdraví," poukázal na další problém Mikeš.

Upozornil, že infrazvuk jako takový je opravdu nepříjemný. „Nestačí před tím zavřít okna, protože zvuk pronikne, lehnu si na polštář a ten mi duní pod hlavou jako když mám ve sklepě puštěnou míchačku betonu," popsal úskalí, s nímž se musí denně potýkat.

A není v tom sám. „Já nastupuji do nemocnice, protože ztrácím sluch na pravém uchu. Je to důsledek chronického dráždění. S kolegou jsme tady absolvovali řadu jednání. Nejsme žádní pitomci, přicházeli jsme vždy s konkrétními podklady a dopadlo to tak, že mi hrozí ohluchnutí na jedno ucho," přidala další obyvatelka nedaleké ulice, která by byla ráda, kdyby už konečně mohla vést normální život. Doteď musí mít v létě zavřená okna a větrá pouze do sklepa.

Karel Teichmann slíbil, že situace se určitě změní, protože chtějí být dobrými sousedy. A udělali proto již první kroky. V lednu a únoru pracovali na hrubých propočtech, abych věděli, s jak velkou finanční investicí mají počítat. K měření hluku si přizvali firmu Beryl, jejíž zástupce Karel Wagner vysvětlil, že měření musí být provedeno v době maximálního zatížení linek, tedy v sezóně. A ta v Kofole trvá od dubna do srpna.

„Půjde o investici kolem pěti milionů. V dubnu a květnu chceme měřit a zatěžovat jednotlivé linky tak, abychom zjistili, kde je zdroj hluku, v květnu budeme počítat a v červenci představíme naše řešení vedení společnosti," nastínil harmonogram.

Kromě toho firma plánuje i takzvaná logistická okna, v nichž se kamiony před závodem zdrží jen nejnutnější dobu. Tedy přijedou, naloží a odjedou. Pokud Kofola nedodrží to, co lidem slíbila, jsou místní připraveni bránit se soudně.