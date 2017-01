Klaudián už má knihu, brzy přibude muzeum

Mladá Boleslav - Dlouho se o tom mluvilo, teď se sen stal skutečností. Mikuláš Klaudián, český učenec, lékař, kartograf, tiskař a autor první tištěné mapy Čech se dočkal knihy.

Křest knihy Klaudián v Mladé BoleslaviFoto: Lucie Růžková

Publikaci plnou historických faktů vydala na jeho počest mladoboleslavská Společnost Mikuláše Klaudiána, v jejímž čele stojí Eva Pešková, Zdeňka Kuhnová a Zdeněk Gola. Příští rok si navíc připomeneme 500. výročí vytištění první mapy Čech.

A jak je Mikuláš Klaudián spojen s městem automobilů? Kromě toho, že jeho název nese nemocnice, založil právě zde svou tiskárnu. Tehdy se psal rok 1518.

„O dějinách Mladé Boleslavi a významných osobnostech byla již vydána řada publikací. O Klaudiánovi v takovém rozsahu se píše poprvé," řekl při křestu v sále staré radnice historik Karel Herčík, který se zařadil po bok dalších autorů.

O obsah publikace se zasloužili například historici Pavel Sosnovec a Přemysl Siřínek. Právě oni prostudovali stohy zahraniční literatatury, hlavně německé.

Myšlenka se zrodila u Zdeňka Goly

Nicméně první myšlenka, jak přiblížit život a dílo Mikuláše Klaudiána se zrodila v hlavě grafika a jednatele Společnosti Mikuláše Klaudiána Zdeňka Goly, a to už před více než třiceti lety. „V té době jsme v Mladé Boleslavi vybudovali v zemědělských podnicích pět síní tradic – v Loukovci, Kněžmostě, Přepeřích, Luštěnicích, Předměřicích a Bezně. Jako pracovník okresní zemské samosprávy jsem se na všech podílel. V té době jsem na Karmeli pravidelně navštěvoval Stanislava Kováře v jeho ateliéru a základní umělecké škole. Tehdy mě napadla myšlenka vytvořit v budově tehdejší Klaudiánovy tiskárny muzejní expozici," popsal Zdeněk Gola.

Připomněl také, že budova patřila městu a v přízemí pracovali aranžéři spotřebního družstva Jednota. Čas ale plynul a nic se nedělo. Až když přišel rok 2002. Eva Pešková s kolektivem založila Univerzitu třetího věku a volného času a Zdeněk Gola si jako posluchač v roce 2007 vyslechl přednášku Přemysla Siřínka právě o Mikuláši Klaudiánovi. Téma jeho závěrečné práci bylo jasné a jiskřička pokračování myšlenky muzejní expozice byla opět zažehnuta.

Kniha, socha, muzejní expozice

Zdeněk Gola následně navštívil nejen vedení města, ale i Muzea Mladoboleslavska. Všude byli jeho nápadu nakloněni. „Problém byl ale v tom, že budova po restituci patřila synovi původní majitelky i s pozemky, kde jsme chtěli expozici realizovat. V současnosti jsou v budově tiskárny byty," pokračoval grafik.

A tak ho napadlo vydat materiály o Klaudiánovi knižně. V dubnu 2014 utvořili redakční radu, práce na publikaci koordinovala Eva Pešková a tím začala mravenčí práce. Minulý rok v říjnu tiskové předlohy odvezli do turnovské tiskárny a krátce před Vánoci si dílo, které se bezesporu zapíše do dějin Mladé Boleslavi, přivezli. Kniha Klaudián byla vytištěna v tisícovém nákladu. V příštích letech by mělo následovat odhalení památníku, nebo sochy tiskaře a otevření expozice.