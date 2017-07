Horáček a Drahoš hledají podporu i na Boleslavsku

Měl by být člověkem, ke kterému lze vzhlížet. Bezúhonnou autoritou, mravním člověkem se zásadami, humanitním smýšlením a vizí, aby si ho národ mohl vážit a ostatní státy ho respektovaly. Neměl by být odtržený od reality ani zaměřený jedním směrem.

V první řadě by to měl být povahově dobrý člověk, vzdělaný a s politickými zkušenostmi (nikoliv komunistickými), ale ve svém úřadě absolutně nestranný. Neměl by zapomínat, že jsme evropský a demokratický stát postavený na křesťanských hodnotách.