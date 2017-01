Kam jít v Bělé s dětmi? Kaštan skončil, na hřišti jsou prý jehly

Bělá pod Bezdězem - Rodičovské centrum (RC) Kaštan, jehož služeb aktivně využívaly maminky s dětmi, skončilo. Důvodem byly finance. Město odmítlo centrum dotovat, provozovatelka zase nepožádala žádost o dotaci ani grant.

Rodičovské centrum Kaštan skončilo. Kdo ho povede dál?Foto: Ilustrační foto, Petra Špitálská

Zavřeno! Oznámení, které v souvislosti s uzavřením RC Kaštan ke konci loňského roku rozčílilo maminky, jež se svými ratolestmi do herny často zavítaly.

Navzdory jasným pravidlům, které provozovatelka podle vyjádření bělské radnice nedodržela, si maminky přišly dupnout na zastupitelstvo pravděpodobně v očekávání, že osud centra ještě zvrátí. „Město toto hodlá podporovat? V Bělé nic jiného pro děti není. Byla to jediná příležitost, kde se něco naučily," nebrala si servítky jedna z nespokojených maminek.

Starostka Jitka Tošovská se situaci snažila uklidnit. RC Kaštan totiž není příspěvkovou organizací, město jej tedy nezřizuje. Funguje stejně jako ostatní zájmové spolky a sportovní kluby. Částečně činnost mohou hradit z dotací města, případně grantů, další peníze si ale musí sehnat. „Celý loňský rok vedení Kaštanu vědělo, že město jeho činnost dle nového zákona nebude moci financovat jako dosud, tedy z dotací. Ty navíc nejdou použít na úhradu platu," vysvětlila Tošovská.

O všem rozhodne provozovatelka

Upozornila také, že teď je vše v rukách provozovatelky. „Pokud chce, aby centrum pokračovalo, může si do konce února požádat o celoroční dotaci jako ostatní zájmové spolky a sportovní kluby," konstatovala starostka s tím, že město je připraveno centru pronajímat prostory a přispívat na jeho činnost stejným způsobem jako ostatním. V první řadě ale provozovatelka musí dodržet zákon. Město ji k ničemu nutit nemůže.

To ale očividně maminky slyšet nechtěly. „S dětmi nemůžeme jít na hřiště, protože buď je tam nepořádek, nebo stopy po feťácích v podobě injekčních stříkaček, v horším případě i výkaly od psů. Prostě to tam pro děti není bezpečné. Kaštánek byl vhodný pro děti do tří let. Nic dalšího tu pro ně není," ohrazovaly se.

O bezpečnosti hřišť maminky mluvily s vedením města už v dubnu. „Jediné, co přibylo, tak cedule z Evropské unie, co se tam smí a nesmí," upozornila nespokojená obyvatelka.

Hřiště U Vodojemu se maminkám nelíbí

Podle Jitky Tošovské je funkční hřiště U Vodojemu. To ale podle maminek není vhodné pro děti do tří let. „Je tam jedna skluzavka a hned vedle venkovní tělocvična. Malé děti nejsou oddělené od velkých," kritizovaly. Podle nich by bylo nejlepší, kdyby město kolem hřiště postavilo plot. Teprve poté by se od děti nebály.

Starostka Bělé ale upozornila, že město už v minulosti chtělo vybudovat oddělené hřiště, ovšem lidé, kteří by vedle něj bydleli, s realizací nesouhlasili. „Dokud vlastníci okolních nemovitostí názor nezmění, nemůžeme pokračovat," vysvětlila Jitka Tošovská. Místostarosta Lukáš Voleman dodal, že úpravy hřišť, včetně několika nových prvků a oplocení, má město v plánu na jaro, až to dovolí počasí.

Nicméně, pokud jde maminkám o bezpečné prostředí RC Kaštan, zastupitel Jan Sýkora navrhl, aby se našla jedna, která by se provozování ujala. „Město je nakloněno pomoci a navíc se v Bělé najde i řada sponzorů, kteří by poskytli prostředky," popsal Jan Sýkora. Od maminek za to sice sklidil kritiku, nicméně je to v tuto chvíli asi jediná možnost, jak by RC Kaštan mohlo dál fungovat.