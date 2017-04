Jednání finišují, letos se ale bazén neotevře

Mladá Boleslav – Spor mezi Sokolem a městem o pronájmu bazénu v sokolovně spěje k závěru. Kompromis potěší zejména plavce, kteří se do bazénu vrátí příští rok.

Vypuštěný bazén v mladoboleslavské sokolovněFoto: Šárka Charousková

Starý bazén v sokolovně, který je od června 2015 vypuštěný a mimo provoz, by měl příští rok začít opět fungovat. Usiluje o to město, které si sportovní areál hodlá pronajmout od TJ Sokol MB. Dosud jednání ztroskotávala na výši nájemného.

„Vypadá to slibně. Rýsuje se dohoda," poznamenává Miroslav Jirounek, starosta Sokola, a podotýká, že město a Sokolové patrně najdou kompromis – nižší nájemné než požadovali Sokolové původně plus další kompenzace formou městských investic do suterénních prostor sokolovny.

„Cílem skutečně je najít kompromis," potvrzuje mluvčí magistrátu Hana Kopalová a dodává, že kvůli jednání o nájemném se však dočasně zastavily přípravy rekonstrukce, a tak je již nyní jisté, že letos se bazén veřejnosti ještě neotevře.

Město o obnovení chodu bazénu usiluje kvůli nedostatečné kapacitě městského krytého bazénu na Štěpánce, jenž měl starý bazén původně zcela nahradit. Tréninkům plaveckých oddílů, školní výuce plavání, relaxačnímu plavání seniorů, odborářů či další veřejnosti však hojně navštěvovaný bazén nestačí.

Sokol požadoval původně měsíční nájemné ve výši 65 tisíc korun. Zastupitelé však navrhli částku výrazně nižší, pouhých 20 tisíc. Výsledná částka bude někde na půli cesty.

Starosta Sokola hodlá do konce týdne na magistrát rovněž doručit seznam požadavků, které by mělo město v rámci dohody začít postupně plnit. Předně půjde o odvlhčení prostor, jejich novou izolaci a klimatizaci, v součtu by se mělo jednat o rekonstrukční zásahy v hodnotě pěti milionů korun.

Cestu k dohodě významně prošlapal výbor pro spolupráci se Škodou Auto, v němž od začátku roku zasedají jak zástupci města a automobilky, tak místní podnikatelské veřejnosti. Znovuotevření bazénu v sokolovně bylo jedním z prvních čtyř projektů, kterými se výbor zabýval. V závěru března, kdy město a automobilka deklarovaly novou kapitolu vzájemných vztahů podpisem několika smluv o spolupráci na projektech týkajících se Mladé Boleslavi, byla však otázka bazénu vyřešení ještě stále vzdálená.

Mladoboleslavskou sokolovnu vybudovali na začátku 20. století členové Sokola z vlastních příspěvků, po četných peripetiích je dnes opět v jejich majetku. Od roku 2012 probíhá její rekonstrukce. Obnovena již byla sociální zařízení, okna a dveře, vestibul, klubovny i nářadí a během dvou týdnů bude dokončena výměna střechy, jejíž rekonstrukce přišla na 4,7 milionu korun.