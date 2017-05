Jaro přichází a otevírá brány komunitních zahrad

Boleslavsko - Zabořit prsty do hlíny, pozorovat sazenice, jak rostou a košatí, nebo pohostit rodinu a přátele vlastnoručně vypěstovanou zeleninou, to vše umožňují komunitní zahrady i lidem, kteří nežijí v domech se zahradou. Vedle toho jsou však rovněž místy zaslíbenými setkávání lidí a trávení volného času v přírodě. Není divu, že v současné době představují stále rozšířenější fenomén.

Komunitní zahrada v Holešovicích Prazelenina.Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

Přestože největší koncentrace komunitních zahrad je v Praze a ve větších městech, kde lidé z pochopitelných důvodů vztah k půdě v mnoha případech zcela ztratili, objevují se i na venkově. Například na Mladoboleslavsku fungují hned dvě.

Už druhou sezónu zahájila veřejná zahrada v Mnichově Hradišti, jejíž založení inicioval zdejší Spolek Meza. Pětice zahradnic, jejichž řady se s aktuální sezonou rozšíří, tam už mají vysazené ředkvičky, saláty, špenát nebo bylinky a chystají se na cukety a rajčata. I je však potrápilo extrémně chladné počasí posledních týdnů, které zahradníkům a zemědělcům bez rozdílu nepřálo.

„Sice mám svou zahradu, ale tam nemám prostor na záhony. Pouze na bylinky a levanduli, což je moje vášeň," svěřuje se Lucie Podařilová, která organizovala přerod zarostlého areálu ve Šlikově ulici v Mnichově Hradišti v oblíbené místo, kam nechodí jen zahradnice, ale i matky s dětmi.

Mnichovohradišťský areál nesestává jen z ohrazených záhonků, ale na základě poptávky se zvolna proměňuje. Jeho podstatnou část totiž tvoří také volná travnatá plocha, kde si mohou hrát děti, zatímco rodiče sázejí, plejí nebo zalévají.

Spolek Meza letos plánuje právě do těchto míst umístit zahradní domek, který bude zároveň sloužit jako sklad nářadí a herních prvků pro děti. Ty už jsou ostatně připravené.

„Velkou radost nám udělal pan Dvořáček, který se ve městě stará o veřejnou zeleň. Potom, co v areálu pokácel nemocný strom, dětem z vlastní iniciativy vyrobil posezení," říká Lucie Podařilová a naznačuje, že areál pomalu ale jistě ožívá a přitahuje další nové sousedy.

Zájemci mohou na obhlídku zahrady vyrazit třeba dnes, kdy se tam koná Férová snídaně, tedy akce na podporu fairtradeových výrobků.

Zatímco Zahrada Mnichova Hradiště má už jednu celou sezonu za sebou, komunitní zahrada v Mladé Boleslavi se teprve rozebíhá. Její ústřední postavou je Eliška Hudcová, žena boleslavského evangelického faráře Jonatana Hudce. Areál, určený pro nadšence do zahradničení z řad veřejnosti zakládá přímo za farou v Husově ulici.

Aprílové počasí by už v těchto dnech mělo být definitivně pryč, do oken míří muškáty a další květiny, a konečně se jaro ujímá vlády. Není pochyb o tom, že během roku nebude vhodnější příležitost, kdy by obyvatelé panelových domů nebo domů bez zahrad měli své sny o vlastním zahradničení proměnit ve skutečnost. Přinejmenším obyvatelé Mnichova Hradiště a Mladé Boleslavi.