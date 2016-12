Jak tráví Vánoce děti, které nemohou být u rodičů?

Mladá Boleslav - Děti z Dětského centra při Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi se na Vánoce těší stejně jako kdokoliv z jejich vrstevníků. Jak tady oslava v domově, kde žijí děti od narození do pěti let, probíhá?

Vánoce. Ilustrační fotoFoto: Jan Mazanec

Všichni se tu rozhodně snaží, aby to probíhalo jako v každé běžné rodiny. O Vánocích si vyprávějí už od začátku adventu, rozsvítí společně svíčku na adventním věnci.

„Děti si vyrábí nejrůznější vánoční svícínky a výzdobu, zdobíme na zahradě smrček pro ptáčky, chodí u nás Mikuláš i Barbora, zdobíme s nimi perníčky a také tady v troubě společně pečeme cukroví, které si děti vykrájí," přibližuje vánoční přípravy primářka dětského centra Helena Tomanová.



Domovem znějí koledy, sestřičky dětem vypráví o Ježíškovi a učí je vánoční koledy.



Vánoce tady ale začínají už 19. prosince. „To je u nás taková první velká nadílka, sejdeme se všichni tady u stromečku, přijíždí za námi i návštěva z dobrovického cukrovaru, který nás dlouhodobě podporuje," vypráví Helena Tomanová.



Před Vánoci totiž lidé rádi dělají dobré skutky, a často si v této době vzpomenou právě na děti v dětských domovech. „Nadílka je u nás tak bohatá, že se snažíme to dětem rozdělit, aby si to opravdu užily. Proto si každý večer od toho devatenáctého rozbalí vždycky jeden dárek," vysvětluje primářka, že se snaží děti nezahltit.



Hlavní je ale samozřejmě Štědrý večer. To se i tady podává slavnostní večeře s obligátním salátem, řízkem a klobásou, po které následuje hlavní nadílka vytoužených dárků.



„Vánoce jsou tady krásné. Chtěla bych tímto poděkovat i boleslavské veřejnosti, protože vztahy jspou tady opravdu hezké," říká s dojetím v hlase primářka.



A jak se dárky vybírají? Jednak je dětské centrum zapojeno do akce strom splněných přání, jejímž prostřednictvím mohou lidé koupit dětem v dětských domovech konkrétní dárky, jednak něco nakoupí i vedení centra.

„Je ale krásné, že tu třeba zazvoní maminka s holčičkou, a přinesou dětem pod stromeček panenku nebo jinou hračku. Jenom tak," uzavírá Helena Tomanová