Hospodští nadávají na protikuřácký zákon

Mladoboleslavsko – Návštěvníci hospod diskutují u piva už několik týdnů o novém protikuřáckém zákonu. Ten zakazuje kouření nejen v restauracích a divadlech, ale také v barech, hospodách a na autobusových zastávkách. Jedni na něj nadávají, jiní s ním souhlasí. Jisté ale je, že se provozovatelé restauračních zařízení museli přizpůsobit a zákazníci kuřáci museli dát sbohem cigaretě, kterou si mnozí z nich u piva rádi zapálili.

Podle majitelů restaurací se ale zákaz zatím na tržbách moc nepodepsal. Shodují se na tom, že mnozí teď využívají zahrádek, kde je kouření stále povoleno. Většina se ale obává příchodu podzimních a zimních měsíců. Ty teprve rozhodnout, jak moc novela zamává s tržbami.

Někteří podnikavci situace využili, a tak se začaly objevovat soukromé firmy, které údajně majitelům hospod nabízejí, že jim za paušální poplatek pár tisíc měsíčně dají mustr a budou jim dělat klubovou agendu, aby na ně kontroly nemohly. O této možnosti slyšeli i v kosmonoské restaurace Pictures. „Ano, něco takového jsme zaslechli, ale nad touto změnou zatím neuvažujeme,“ potvrzují z vedení restaurace s tím, že odliv zákazníku zatím nepociťují. „Jelikož je léto a my máme k dispozici terasu, kde se kouřit může, odliv zákazníku jsme nezaznamenali. Uvidíme ale v zimě. Máme dva prostory, restaurace byla vždy nekuřácká, ale hospůdka byla místem, kam chodili štamgasti na pivo a na cigaretu. Obavy tedy trochu máme, ale teď to zatím neřešení,“ potvrzuje zaměstnankyně restaurace.





Jinak vše vnímá Josef Křelina, provozovatel mladoboleslavské restaurace U Hymrů „Samozřejmě nás zákaz velmi zasáhl, v čase okolo oběda se tu nekouřilo, ale odpoledne a večer to tu fungovalo hlavně jako pivnice, takže po zákazu je tu prakticky prázdno. Přišli jsme i o další skupinu zákazníků, a to o maminky s kočárky, které rády využívaly naše zahradní posezení



ve vnitrobloku, kam se však teď přesunuli všichni kuřáci, “ posteskl si hospodský, který se zlobí i kvůli penězům, které dal do přestavby podniku. „Všechny tyhle zákazy, které se v posledních letech vůči hospodám a restauracím vyrojily, mi už opravdu připomínají rok 1948, kdy se spousta lidí nakonec svých živností vzdala. Já bych tu hospodu klidně už taky nechal státu, ale nikdo ji po mně zatím nechce,“ říká rozzlobeně a dodává, že o klubu zatím neuvažovali.

Naopak David Hromas z kosmonoské restaurace Rychta o zřízení kloubu přemýšlel. „Uvažovali jsme při zavedení zákazu kouření o předělání části naší restaurace, ve které se nachází pivnice, na soukromý klub. Po poradě s právníkem jsme od toho ale upustili, protože bychom byli takzvaně první na ráně, co se týká kontrol. V tržbách zatím nějaký pokles nepociťujeme, protože přes léto máme k dispozici zahradu, takže kuřáci teď v dobrém počasí jedí venku,“ vysvětluje Hromas.

Tržby nižší asi o třetinu zaznamenali v restauraci U Kvakoše. Majitel Aleš Sýkora ale doufá, že se situace časem zlepší. „Zákazníci k nám hodně chodili na pivo a cigaretu. Dali si třeba osm piv a chvíli poseděli. Teď odchází už po čtyřech pivech domů. Věřím ale, že si lidé zvyknou a začnou opět chodit,“ doufá Sýkora, který vůbec neuvažuje nad tím, že by se podnik stal klubem.