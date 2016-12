Historický milník: V automobilce v pondělí vyrobili devatenáctimiliontý vůz

Mladá Boleslav - Včera sjel z výrobní linky ve Škodovce automobil s pořadovým číslem 19 milionů. Jednalo se o oblíbený model Škoda Fabia v odstínu bílá Moon.

Bílá Škoda Fabia má pořadové číslo 19 milionůFoto: Škoda Auto

Fabia, která se může pyšnit tímto výrobním číslem, se „narodila" v hlavním výrobním závodě přímo v Boleslavi a bude se prohánět po českých silnicích, protože jak prozradil mluvčí Škoda Auto Jozef Baláž, vůz je určen tuzemskému zákazníkovi.



Shodou náhod je to na den přesně jedenáct měsíců od chvíle, kdy Škodovka slavila osmnáctimiliontý automobil. Jinými slovy, boleslavská automobilka skutečně jede vražedným tempem, a tomu odpovídají i čísla.



„V roce 2016 míří Škoda k dalšímu výrobnímu a prodejnímu rekordu. V jubilejním pětadvacátém roce partnerství mezi společnostmi Škoda Auto a Volkswagen jde o další důkaz výkonnosti týmu zaměstnanců společnosti Škoda a síly značky," souhlasí předseda představenstva české automobilky Bernhard Maier.



K tomu, aby vyrobila neuvěřitelných devatenáct milionů automobilů, přitom Škodovka potřebovala sto jedenáct let. Vozy se tu začaly vyrábět v roce 1905 a díky tomu patří firma mezi nejstarší automobilky světa.



Těžko si zakladatelé firmy Laurin a Klement, kteří v roce 1905 sestavili a poslali do světa první český automobil, legendární Voiturette A, dokázali představit, jak se firma za víc než století změní.



„V současné době se vozy značky Škoda vyrábí v celkem čtrnácti závodech na území sedmi zemí. V uplynulých letech česká automobilka svou výrobní kapacitu stále rozšiřovala. Za tímto účelem značka jen v České republice od roku 1991 investovala více než 350 miliard korun do výrobních procesů a závodů," popisuje vývoj mluvčí Jozef Baláž.



Po celém světě Škodovka zaměstnává přes šestadvacet tisíc lidí a je aktivní na víc než stovce trhů po celé planetě.