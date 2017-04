Hasičský festiválek podpoří rodinu zesnulého hasiče

Solec - Celý svůj život pomáhal ostatním, vždy byl připraven chránit nejen majetek, ale především lidské životy. Luděk Vodolan z Jiviny býval policistou, poté působil dvanáct let jako profesionální hasič. Bohužel osud k němu i jeho blízkým byl krutý. Život se jemu i jeho rodině otočil vzhůru nohama na konci roku 2016, kdy byla mladému muži diagnostikována rakovina. I když statečně bojoval, tuhle bitvu vyhrát nedokázal. V lednu letošního roku zákeřné nemoci velitel družstva HZS Mladá Boleslav podlehl ve věku pouhých třiceti osmi let. Zanechal po sobě manželku a malého syna.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Kolegové svého kamaráda neopustili ani po jeho smutném a nečekaném odchodu. Luďkova manželka se nyní musí vypořádat nejen s neskutečnou bolestí nad ztrátou svého partnera, ale i s dalšími starostmi. Odborový svaz hasičů Mladá Boleslav proto vyhlásil sbírku, jež má mladé mamince pomoci vytvořit finanční rezervu.

A protože se hasiči, nejen ti profesionální, ale i dobrovolní, řídí heslem Jeden za všechny, všichni za jednoho, pomocnou ruku nabídl i Sbor dobrovolných hasičů osmého okrsku Mladá Boleslav, který připravuje na podporu pozůstalých Hasičský festiválek Luděk. Ten se uskuteční v neděli 7. května od jedné hodin odpoledne v obci Solec na návsi. Všichni účinkující vystoupí bez nároku na honorář. Vstupné bude dobrovolné a výtěžek z celé akce půjde na účet veřejné sbírky.

„Poté, co jsme byli informováni o vyhlášení sbírky, přemýšleli jsme, jak bychom sami mohli přispět. Chtěli jsme něco jiného než jen poslat peníze, a tak jsme se rozhodli pro festival, který se nám zdá nenásilnou a zároveň příjemnou formou pomoci. Chceme, aby se lidé přišli pobavit a odcházeli s dobrým pocitem, že někomu pomohli," řekla za Sbor dobrovolných hasičů Solec Jitka Bartošová a dodává, že by byla ráda, kdyby si každý návštěvník, jenž přispěje částkou ve výši zhruba dvě stě korun, odnesl malou upomínku. „Lidé by mohli dostat například přívěšek ve tvaru ručičky nebo něco podobného, jako třeba samolepku. Vzhledem k tomu, že ale akci připravujeme celkem na rychlo, zatím nemohu nic slíbit," prozradila Bartošová.