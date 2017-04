Golf a stovky parcel. Kývne Bělá na změnu?

Bělá pod Bezdězem – Až dvě stovky stavebních parcel, osmnáctijamkové golfové hřiště, běžecké trasy, mateřská škola, hřiště pro děti či dům pro seniory. Takovou podobu by mohl získat Vrchbělá v bývalém vojenském prostoru Ralsko.

Za minulého režimu se tam proháněly armádní tanky i s municí, teď se do částečně zničené krajiny vrací život.

Zatímco minulý rok tu Středočeský kraj otevřel sportovní areál s hotelem, in-line stezkami či lanovým parkem, do nějž už si lidé pomalu začínají hledat cestu, za pár let by na něj mohl navazovat megalomanský projekt. Ten na konci března představil bělským zastupitelům Roman Svoboda, který několik let působil jako ředitel golfového resortu v Michalovicích.

Plánuje, že by v této oblasti ve spolupráci s městem postavil všesportovní areál s bydlením.

Nápad, který by do Bělé přilákal řadu nových obyvatel, zvýšil cestovní ruch a přinesl i spoustu pracovních míst a podnikatelských možností, má však velký háček. „Lokalita, kde chceme stavět, se rozkládá v Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, do které zasahuje Natura 2000. Žijí zde totiž ohrožení ptáci, a to skřivan lesní a lelek lesní," upozornil Roman Svoboda na zásadní problém.

Pokud nebude mít štěstí, celý nápad, který je zatím ve fázi plánování a kreslení, se může mžikem zhroutit jako domeček z karet.

Ve chvíli, kdy zástupci CHKO Kokořínsko budou proti, nemusí chystaný záměr získat stavební povolení a roky práce tak přijdou vniveč.

Ale to je zatím jen hudba vzdálené budoucnosti. „V tuto chvíli nedokáži říct, kdy přesně bychom začali s realizací. Předpokládám, že než vyřídíme veškerou dokumentaci a získáme povolení, tak v úvahu připadá nejdříve za tři a pět let," odhadl Roman Svoboda. Poznamenal, že jen proces schvalování územní dokumentace bude trvat minimálně dva roky. Hodně času zabere i řízení s CHKO Kokořínsko, na němž se nachází devadesát procent zamýšlené investice. Zbytek je na pozemcích Bělé pod Bezdězem.

Martin Zelený (Občané za rozvoj a budoucnost města) upozornil, že do čtyřiceti kilometrů od Bělé je šest dalších golfových hřišť. Kromě zmíněných Michalovic také v Benátkách nad Jizerou, v Liberci a v Praze.

Podle Milana Lomoze (ČSSD), lokalitou, kterou se Roman Svoboda chystá zastavit, migruje zvěř a mohlo by dojít přerušení jejich tras. „Na tento problém se narazilo i okamžiku, kdy tu Středočeský kraj realizoval areál. Myslivci tehdy bojovali za to, aby sportoviště nebylo celé oplocené. Hrozí tam ale riziko poničení divokými prasaty," sdělil Milan Lomoz.

Svoboda s touto podmínkou počítá a chystaný areál plotem neohradí. Škod od divokých prasat se však nebojí. Podle něj na krátce stříhanou trávu nejdou.

Nicméně v současné době není ještě zdaleka nic jistého. „V tuto chvíli máme v ruce jen studii, je to stále jen sen a bez podpory města se do toho nepustíme," dodal Roman Svoboda.

Primární je pro něj spolupráce s městem, které by na realizaci mohlo i vydělat. Řada obyvatel si totiž stěžuje, že v Bělé zrovna není moc možností pro trávení volného klidu. Chybí nejen slušná kavárna, ale i rodinné centrum. To loni sice ještě fungovalo, ale letos od ledna už bylo z finančních důvodů zavřené. Zastupitelé tak mají o čem přemýšlet a je velmi pravděpodobné, že se forma spolupráce s Romanem Svobodou dostane na jejich další zasedání.