Fanouškové hokejistům věří, se zlatem však nepočítají

Boleslavsko - V ulicích se občas mihne skupinka lidí v národních dresech. Městy jezdí auta s českými vlaječkami. O hokeji diskutuje skoro všude. Má-li nějaké dění srovnatelnou odezvu jako domácí politická bouřka, pak je to právě probíhající šampionát v hokeji. A šance českého výběru na medaili.

Z Poděbrad vyrazila sedmičlenná skupinka fanoušků do Paříže. Včera už seděli v hale Bercy a drželi palce našim borcům v zápasu proti Norsku. „Samozřejmě jedeme podpořit naše hokejisty. V předchozích letech jsem už na zápasech naší reprezentace na mistrovství byla, ale Paříž, to je pro mě výzva. Druhý den si prohlédneme Eiffelovku, Vítězný oblouk a pár dalších památek, v sobotu jsme zpátky doma," říká Petra, jediná dáma v jinak pánské výpravě.

S medailovými úspěchy českých hokejistů, které se na přelomu tisíciletí proměnily v každoroční oslavu zlata, přišla také tradice veřejných projekcí. Fanouškové se scházeli na náměstích, v parcích, kinech nebo hospodách při společném fandění.

Hokejový program v rámci zápasů našeho týmu na šampionátu chystají v hokejové aréně Na Karmeli v Mladé Boleslavi. Každému zápasu předchází beseda se zajímavým hostem ze světa hokeje. Ve středu odpoledne jím byl juniorský reprezentační obránce František Hrdinka a sledge hokejista Tomáš Zelenka. „Snažím se vybrat zajímavé hosty, kteří mají lidem co říci," uvedl moderátor hokejové arény Pavel Petr. Besedy začínají zhruba dvacet minut před úvodním buly. Před dnešním zápasem se Slovinskem dorazí hokejista Václav Pletka. (Více ZDE)

Podle zjištění Deníku však tradice veřejných projekcí patrně v souvislosti s neúspěchy posledních let spíše skomírá. Před sedmi lety promítali v kralupském kině patnáct přenosů z mistrovství světa v ledním hokeji v Německu. Letos už se toho ovšem místní fanouškové nedočkají. Podle ředitele kulturního domu Vltava Martina Odvodyho to pořadatelé vzdali. „Mělo to upadající tendenci," přiznal. Protože byl vstup na všechny zápasy zdarma, scházela se tam spíš mládež, kterou ale hokej příliš nezajímal.

Ani kdyby se čeští hokejisté dostali do finále, místní kino plány nezmění. „Teď už jsou na časy finálových i semifinálových zápasů naplánovaná promítání filmů," vysvětlil Odvody.

Ani v Nymburce zatím organizátoři dřívějších veřejných projekcí pod hradbami o letošních přenosech neuvažují. „Je to finančně nákladná záležitost, půjčení techniky by bylo nutné zařizovat už v těchto dnech, na poslední chvíli člověk nemá šanci pořádnou aparaturu zajistit," řekl Josef Podolák, provozovatel místního Rádia Patriot, který se podílel na pořádání veřejných projekcí v předchozích letech.

Projekci zatím nechystá ani vedení města. Starosta Pavel Fojtík připustil, že by město o veřejné projekci uvažovalo až v případě postupu do finále. „V posledních letech končíme pravidelně ve čtvrtfinále. Letos máme sebevědomý tým, obrat s Finskem byl krásný. Tak uvidíme, v medaili věřím," řekl Fojtík.

Optimismus brzdí nymburská fanynka Drahomíra Habartová: „Na zlato fakt nemáme. A kdyby se to našim přece jen povedlo, bylo by to překvapující. Vidím to na bramboru."