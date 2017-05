Elektromobily dobijí řidiči už u sedmdesáti stanic

Boleslavsko - Elektromobily charakterizuje sice vysoká pořizovací cena, provozní náklady jsou ale příznivé. Za elektřinu nutnou k ujetí jednoho kilometru zaplatí totiž majitel elektromobilu jen asi třicet až padesát haléřů.

Řidiči z Mělníka a okolí mohou dobíjet své elektromobily na parkovišti přímo u elektrárny v Horních Počaplech. Další dobíjecí stanice jsou v Mladé Boleslavi v Zálužanské ulici, v Kladně v Arménské a na různých místech v Praze. Nejblíže Nymburka se nachází dobíjecí stanice v Cerhenicích v ulici Míru. ČEZ v současné době provozuje 71 dobíjecích stanic po celém Česku, skoro třetina je rychlodobíjecí.

Podle mluvčího ČEZu Oty Schneppa bylo za posledních pět let registrováno více než tisíc elektromobilů. „Plánujeme výstavbu dobíjecích stanic tak, aby byly pro řidiče k dispozici každých padesát až šedesát kilometrů," vysvětlil.

Majitelé elektromobilů zaplatí za použití veřejných dobíjecích stanic paušálně 450 korun za měsíc. Při využívání celé sítě stanic se uživatel před dobíjením identifikuje svou kartou. „Pokud si dobíjejí řidiči vozidlo doma, záleží na ceně elektřiny a distribuční sazbě. Pokud mají baterii o kapacitě 30 kWh a cenu pět korun za kWh, dobíjejí tak za 150 korun," uvedl Schnepp a připomněl, že u některých druhů konektorů může nabíjení trvat zhruba dvacet až třicet minut.

Nejvytíženější rychlodobíjecí stanice využívá denně i přes deset vozů. Průměrně se tam hodnoty pohybují mezi 10 a 15 kWh na jedno dobití. Je však velký rozdíl mezi Teslami s kapacitou baterie 80 nebo 90 kWh a ostatními akumulátory s kapacitami do 30 kWh.

Instalace veřejných dobíjecích stanic začala před sedmi lety. „Dospěli jsme k názoru, že ve veřejném prostoru je klíčové instalovat rychlé a ultrarychlé dobíjecí stanice, proto se na výstavbu těchto stanic v tuto chvíli soustředíme," připomněl Schnepp.

Do výstavby sítě dobíjecích stanic se zapojily některé kraje, městské části i velké korporace. Ve Středočeském kraji jsou to například Cerhenice na Kolínsku nebo město Příbram. Investice do projektu dosahují ročně desítek milionů.

Vedle elektrického pohonu v individuální osobní dopravě, která je zatím na silnicích nejvíce vidět, je elektromobilita tématem i pro auta užitková nebo pro vozidla městské hromadné dopravy. Ta mohou zejména ve městech představovat zásadní příspěvek ke zlepšení kvality ovzduší.

Elektromobily v Česku v číslech

- v minulém roce se v České republice registrovalo 271 nových elektromobilů, nejčastěji šlo o volkswageny, nissany a BMW

- energii pro nabití plné kapacity baterií jednoho elektromobilu dokázala loni jaderná elektrárna Temelín vyrobit za desetinu vteřiny

- asi tisíc registrovaných elektromobilů ročně spotřebuje při ujetí patnácti tisíc kilometrů zhruba stejně elektřiny jako tisíc průměrných českých domácností