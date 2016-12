Dům kultury památka není, vzkazuje město

Mladá Boleslav - Rekonstrukce Domu kultury, která má přijít nejméně na sto milionů korun, stále vázne na hrozbě, že se stavba stane kulturní památkou. Stanovisko města i kraje je shodné, striktně odmítavé

Velkých změn má doznat zadní vchod do Domu kultury. Úprava fasády nakonec nebude sice tak divoká jako na vizualizaci, v části objektu přiléhající na park však vznikne řada zajímavých prvků předně bude rozšířena terasa restaurace, pod níž vznikne kavárna.Foto: Město MB

Pokud by byl Dům kultury v Mladé Boleslavi prohlášen kulturní památkou, plány na jeho rekonstrukci by nejspíš vzaly za své, každý krok by totiž museli památkáři povolit. Navíc stavba podle návrhu architekta Františka Řezáče mezi soudobými budovami nijak nevyniká, takže důvod pro prohlášení památkou není nijak objektivní.



Ministerstvo kultury nyní požádalo o stanovisko město jako samosprávu, státní správu, a také kraj. „Odmítavé stanovisko odeslalo ministerstvu kultury jak město Mladá Boleslav, tak Středočeský kraj," uvedl primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati.

Podle náměstka primátora Daniela Marka se nyní bude čekat na rozhodnutí ministerstva, které by ale mělo brát ohled na zmíněná doporučení.



„Pokud to půjde podle našich plánů, rádi bychom na začátku příštího roku zadali projektovou dokumentaci, ta by mohla trvat zhruba půl roku, a poté bychom začali soutěžit firmu, která rekonstrukci provede," řekl Boleslavskému deníku Daniel Marek.



Kopnout do země by se mohlo už na konci roku 2017, případně na začátku roku 2018. Záleží na výsledcích soutěže, Mladá Boleslav má bohaté zkušenosti s odvoláním neúspěšných firem, která projekt dokáží zbrzdit i o celé roky, jako tomu bylo v případě stavby mostu přes Jizeru nedaleko Česany.



Rekonstrukce domu kultury je projekt zhruba za 120 milionů korun a týkat by se měla jak vnějších, tak především vnitřních prostor více čtyřicet let staré stavby. Ráz budovy by se ale zásadnězměnit neměl.