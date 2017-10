OBRAZEM: Duchovní otec Škody Favorit převzal pamětní medaili

Mladá Boleslav - Letecké muzeum Metoděje Vlacha Mladá Boleslav bylo svědkem jedinečné slavnostní události. V pondělí odpoledne si zde převzal z rukou předsedy poslanecké sněmovny Jana Hamáčka pamětní medaili duchovní otec automobilu Škoda Favorit - konstruktér Petr Hrdlička. Právě tento model letos prochází velkým mezníkem, je to totiž přesně třicet let, co byl Favorit poprvé představen veřejnosti.

Foto: Deník/Pavla Franzkiová

Hrdlička měl při přebírání plakety slzy v očích. Přiznal, jak moc pro něj tento okamžik znamená a jak je pyšný na to, že i dnes dokáží lidé ocenit tvrdou práci. Přítomní společně s ním zavzpomínali na první okamžiky, kdy Favorit vyjel do ulic a stal se pro mnohé autem snů. "Někteří z nás pamatují fronty, které se na Favorit stály. S hotovostí v kapse a přáním být mezi šťastnými majiteli tohoto úžasného vozu," připomněl s úsměvem Bohdan Wojnar, člen představenstva Škoda Auto za oblast lidských zdrojů. Slavnostního aktu se rovněž zúčastnil předseda Národní rady Slovenské republiky Andrej Danko a předseda odborů Škoda Auto Jaroslav Povšík.

