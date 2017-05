Dražický most čeká oprava, benátecký bude až druhý

Benátky nad Jizerou - Dražický most dostal přednost před benáteckým a ještě v tomto roce jej čeká náročná rekonstrukce.

Ilustrační foto. Rekonstrukce mostu v Benátkách nad JizerouFoto: DENÍK/Petr Krňávek

Nezbytné jsou opravy obou mostů, zároveň ale zavřené být nemohou, protože přes ně povedou objízdné trasy. Kraj měl tak na jaře nelehký úkol rozhodnout, který z mostů přijde na řadu až v příštím roce. Práce začnou na dražickém mostě, který je v havarijním stavu a auta tam už několik měsíců nesmí jezdit.

ZŘÍCENÉ ZÁBRADLÍ

Radní pro dopravu Středočeského kraje František Petrtýl připomněl, že se na mostě v Dražicích před časem zřítilo zábradlí a pro veškerou dopravu musel být uzavřen. „Jediná cesta teď vede přes benátecký most. Logický postup je začít dražickým mostem," vysvětlil Petrtýl, který se domnívá, že práce by mohly začít během letošního léta.

„V současné době ale ještě pokračuje výběrové řízení na zhotovitele stavby, které se kvůli připomínkám zdrželo," připomněl krajský radní pro dopravu.

ZÁKAZ STATIKA

Starosta Benátek nad Jizerou Jaroslav Král chtěl, aby se nejdříve opravil most benátecký. I proto, že výběrové řízení na dodavatele už je hotové, a práce by tak mohly okamžitě začít. „S opravou mostu u nás se mělo začít už v dubnu, mezitím byl však uzavřen dražický most, kde spadlo zábradlí. Na jeho špatný stav jsme upozorňovali už dva roky a nikdo na to bohužel nereagoval," posteskl si starosta, který prosazoval, aby se v době, než proběhne výběrové řízení na rekonstrukci dražického mostu, uskutečnila oprava mostu v Benátkách.

„Navrhoval jsem, aby byl dražický most otevřen alespoň pro osobní vozy a byl využíván pro objízdnou trasu. Statik ale vjezd na most zakázal, i když podle mého názoru k tomu nebyl důvod. Máme dokonce zdokumentované, že těsně před tím, než došlo ke zřícení zábradlí, na mostě běžně bez problémů jezdila i padesátitunová auta. Jeho problém totiž není v nosnosti, " poznamenal Král, který je rovněž zastupitelem Středočeského kraje.

Oprava dražického mostu by měla trvat pět měsíců a očekávané náklady jsou zhruba čtyřicet milionů korun. „Dražický most neleží na klíčových silnicích kraje, lze tedy očekávat, že rekonstrukci bude muset platit ze svého rozpočtu kraj. Uvítali bychom ale, kdyby náms financováním pomohlo ministerstvo dopravy," uvedl František Petrtýl.

Oprava dražického mostu, který pochází z roku 1921, bude náročnější než u mostu benáteckého. I to přispělok verdiktu. „U mostu v Dražicích musí být úplně vyměněna nosná konstrukce, zatímco most v Benátkách si tak velký zásah nevyžádá," doplnil.

ZA ROK NA JAŘE

Dělníci by se na benáteckém mostě mohli objevit pravděpodobně na jaře příštího roku. Oprava za zhruba čtrnáct a půl milionu korun bude hrazena z Integrovaného regionálního operačního programu, je tedy nezbytné, aby práce byly hotovy nejpozději v listopadu. „Myslím si, že to v pohodě stihneme," ujistil radní pro dopravu.