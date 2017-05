Dotované obědy pomáhají dětem z chudých rodin

Boleslavsko - Projekt ministerstva práce a sociálních věcí, který hradí už druhý rok obědy dětem ze sociálně slabých rodin, provází stoupající zájem.

Ilustrační foto.Foto: Deník/ Jan Vraný

Středočeský kraj se zatím do projektu nezapojil. A není jasné, zda k tomu dospěje ve třetím ročníku, který začnev září letošního roku. Neznamená to ale, že ve středních Čechách žádní školáci zadarmo neobědvají.

Podle mluvčího krajského úřadu Pavla Lochaře nyní kraj prověřuje možnosti a dosažitelnost projektu, pak by měl padnout verdikt. „Důležitou otázkou při rozhodování bude, jestli nám ministerstvo poskytne prostředky na pokrytí provozních nákladů na administraci projektu," vysvětlil Lochař, podle kterého kraj v současné době žádným jiným způsobem na obědy dětem ze sociálně slabších rodin nepřispívá.

I kdyby se kraj nakonec rozhodl do projektu nepřihlásit, neznamená to, že by žáci základních škol ve středních Čechách neměli šanci na dotované obědy. Polední jídlo pro děti z chudých rodin totiž po celé republice zaštiťuje také organizace Women for women, založená Ivanou Tykač, která s myšlenkou přišla jako první.

Přes tuto organizaci je ve Středočeském kraji zapojeno do projektu v současné době třiaosmdesát škol a obědy zdarma jsou poskytovány více jak pěti stům dětem.

„Naše organizace spolupracuje přímo se školami, které se do projektu mohou hlásit celoročně. Funguje to tak, že sám pedagog vytipuje dítě, které by pomoc potřebovalo. Škola informuje rodiče a získá jejich souhlas se zapojením potomka do projektu. Pak putuje žádost k nám," představuje záměr manažerka charitativních projektů manželů Tykačových Jana Skopová.

Do projektu Obědy do škol by se ráda zapojila i Základní škola v Lužci nad Vltavou. Podle nové ředitelky Pavly Kopelukové kdysi už ve škole byly děti, které dotované obědy dostávaly.

„Zapojit se do projektu je velmi administrativně náročné, ale rozhodně se o to chceme pokusit," říká ředitelka lužecké školy.

Už druhý rok je zapojena i Základní škola Komenského v Nymburce. „V současné době využíváme dotace na obědy pro šest dětí," potvrzuje ředitel školy Pavel Danzer.

V Nymburce pomáhá také Farní charita, která v rámci svých možností rovněž podporuje děti z rodin, které se ocitly v hmotné nouzi.

Podobně jako projekt nymburského občanského sdružení Respondeo, který je zaměřen právě na rodiny, potýkající s nedostatkem peněz. „Velmi často jde o matky samoživitelky, které pečují o více dětí. Velmi dobře se nám osvědčila spolupráce například se Základní školou v Městci Králové," uvádí Alena Líbalová, vedoucí Intervenčního centra Respondeo.

Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje v letošním roce podpořit bezplatné obědy pro školáky pětatřiceti miliony korun, což je nejvíce od startu projektu. Přes neziskové organizace přispívá rovněž ministerstvo školství, které na projekt vyčlenilo dalších třicet milionů.