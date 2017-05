Dojíždění dětí do školky zastaví šedá Myšička

Mnichovo Hradiště – Novela zákona, podle které jsou od letošního podzimu školky povinné pro pětileté děti, zvýšila napětí v Mnichově Hradišti. Radnice se totiž už dlouhou dobu marně snažila najít řešení problému s nedostatkem míst v mateřských školách.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Ludmila Korešová

Zastupitelé dokonce museli požádat o pomoc sousední vesnici.

Město s Březinou uzavřelo veřejnoprávní smlouvu a z Mnichova Hradiště teď dojíždí asi šest dětí do tamní školky.

V příštím školním roce už by však mohlo mít Mnichovo Hradiště po starostech. Přispěje k tomu přístavba pavilonu mateřské školy Jaselská, kterou bude moci navštěvovat dalších šestadvacet dětí.

Navíc není město na investici za šestnáct milionů korun samo. Uspělo s žádostí o dotaci, která zaplatí devadesát procent nákladů. Podle starosty Ondřeje Lochmana jde o vysokou částku. „Třída navíc nám určitě pomůže alespoň částečně problém s nedostatkem míst vyřešit," věří Lochman.

V těchto dnech se podle starosty zastupitelé připravují na výběrové řízení na dodavatele stavby, které by mělo být zahájeno zhruba za tři týdny. „Zatím nemohu s jistotou říct, zda se nám podaří pavilon dodělat do konce tohoto roku, ale každopádně v příštím školním roce už by měl být v provozu," slibuje starosta.

Na novou třídu se těšíi děti, které už třídu pojmenovaly. Protože stavba bude mít šedé obklady, ponese název Myšička.

Součástí záměru je i modernizace kuchyně, staré až čtyřicet let. Tam se dělníci nastěhují už dnes a hotovo by měli mít nejpozději v září.