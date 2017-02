Dobrovolná prohibice: V suchém únoru ani kapku

Mladoboleslavsko - Muži v Česku zkoušejí osmadvacet dnů abstinovat.

NEKONČÍCÍ BOJ s alkoholemFoto: ČTK/AP

Region Suchej únor není už několik let meteorologickým termínem, jak by se mohlo zdát. Oficiální hovorový název má dokonce i své heslo v internetové encyklopedii. Cílem jeho vyznavačů je vzdát se v nejkratším měsíci roku pití alkoholu. Jde o dobrovolnou prohibici v omezeném časovém úseku.

Kampaň už čtvrtý rok pořádá Liga otevřených mužů. Nejde přitom jen o abstinenci. Muži se mají v únoru zaměřit na své fyzické i duševní zdraví. Například více sportovat. A ušetřené peníze, které jindy vydají za alkohol, mohou podle Ligy otevřených mužů věnovat na charitativní projekt.

Ne každý však s takovou filozofií souhlasí. Podle boxerského mistra Evropy v lehké střední váze Štěpána Hortvátha je to věcí psychiky. A jak si to každý srovná v hlavě. „Sám alkohol moc nepiju, můj organismus to špatně snáší. Ale po tréninku a večeři si malé pivo dám. A dát si po stresujícím dni večer víno je lepší, než si ho odepřít, a pak se celou noc převalovat a nemoct usnout," říká boxerský šampión.

Podle dostupných údajů se k hnutí Suchej únor přihlásilo veřejně v roce 2015 zhruba tisíc lidí. Letos se ke kampani na Facebooku oficiálně přihlásilo sedmnáct set lidí. Podle oslovených hospodských však abstinentů rozhodně nebude takové množství, aby to nějak výrazně snížilo jejich tržby.

„Nižší tržby jsme sice zaznamenali, ale nemyslím si, že je to důsledek Suchýho února. Spíš mají lidé méně peněz po Vánocích, platí daně nebo jsou s dětmi na horách," říká Jaroslava Kořínková, provozní hudebního klubu Mlejn. V podobném duchu se vyjadřují i další provozovatelé hospod a barů.

Suchej únor, tedy osmadvacet dnů bez alkoholu, považují mnozí za zkoušku vůle. Podle odborníků tato svérázná léčebná kúra pročistí tělo. Díky abstinování může také například zlepšit vztahy v rodině nebo přispět k omezení agresivního chování.

Poprvé to letos zkouší Jan Adámek z Mnichova Hradiště. Abstinuje s ním solidárně i jeho žena. „Vyprávěli mi o tom kolegové z práce, že to dali už loni a byla to zajímavá zkušenost. Já nepiju nijak moc, ale pár piv si v hospodě s kámoši dám," vypráví Jan Adámek. „Rozhodli jsme se to doma pojmout jako detox, takže nejenže už deset dní nepiju alkohol, ale nejím ani maso nebo uzeniny, snažím se vyhnout i lepku a omezit kouření. To mi ale, přiznám se, moc nejde. Cigaretu mrkví prostě nenahradíš. Zkouška ohněm mě ovšem čeká zítra, kdy jdeme s manželkou na ples v její rodné vesnici, to bude asi složitější. Nicméně jsme rozhodnuti Suchej únor neporušit," vysvětluje.

Podobně to už loni pojal Jan Výška z Nymburka. Ten však začíná později a chce vydržet čtyřicet dnů. „Loni jsem to zkusil poprvé. Bez alkoholu, masa a kouření. Psal jsem si deník, nebylo to úplně jednoduché. Hlavně jsme měl hrůzu, že to nevydržím bez masa. Ale vydržel jsem a letos do toho jdu znova, přidá se i kamarád. Ovšem já jsem si tentokrát trochu ulevil. Smím kouřit fajfku a za to období mohu vypít čtyřicet piv, tedy v průměru jedno na den," vypočítává Jan Výška vlastní pravidla pročišťovacího závazku.

Na Mělnicku moc lidí Suchej únor neřeší. Většinou zřejmě o kampani ani nevědí. Například Jakub Pešek z Mělníka o ní zatím neslyšel. „Jako nápad to špatné není. I když člověk by si měl uvědomit, že pokud má problémy s alkoholem, tak ho jeden měsíc nezachrání a po dočasném odepření to může mít i opačný efekt a konzumaci to může zdvojnásobit," míní Jakub Pešek, který si alkohol dopřeje pouze příležitostně. „Přesto si myslím, že tato kampaň svůj význam má. Člověk by si měl umět něco odepřít, ale měl by zároveň zvážit, jestli už opravdu nemá problém. Nebo jestli jde jen o to jeden měsíc omezit tohle a další zase něco jiného. Já třeba čtyřicet dní nejedl sladké a pozitivní výsledek to určitě mělo," dodal.

Na záchytné stanici v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi únor jako měsíc abstinentů nepociťují. „Dosud jsme v únoru na protialkoholní záchytné stanici ubytovali osm lidí, takže průměru se to příliš nevymyká. Pokud se podíváme na statistiku z loňského roku, tehdy v únoru přespalo na záchytce třiatřicet lidí, přičemž měsíční průměr je třicet nocležníků," uvedla mluvčí Klaudiánovy nemocnice Hana Kopalová.

Je to ovšem podle ní tím, že jen málo lidí nocujících na záchytce patří mezi takzvané náhodné opilce, kteří prostě jednou přeberou. Spíš jde o lidi, kteří mají s alkoholem dlouhodobý problém a na záchytku se vracejí opakovaně. Často jsou to navíc i lidé bez domova, pro něž je měsíc bez alkoholu absolutně nepředstavitelný.