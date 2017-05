Díky strážníkům se v obci Březina výrazně zklidnila doprava

Mnichovo Hradiště/ Březina - Městští strážníci z Mnichova Hradiště od února pomáhají také v obci Březina.

Ilustrační foto. Foto: Deník/archiv

Po více než čtvrt roce vládne na obou stranách spokojenost. Podle starosty Březiny Radoslava Drázského záměr splnil očekávání.

„Musím říct, že jsem maximálně spokojen a myslím, že návštěvy strážníků u nás vnímají velmi pozitivně i občané," pochvaluje si starosta a připomíná asi jeden z hlavních důvodů, který ho k tomuto kroku vedl, a tím byli neukáznění řidiči, kteří často zapomínali sundat nohu z plynu.

„Jsme totiž obcí, kde je sjezd z dálnice, a tak šoféři u nás často šlápnou na plyn nehledě na povolenou padesátku," upozornil už dříve na největší úskalí starosta.

Teď se ale situace výrazně zklidnila. „Pár měření rychlosti už se tu uskutečnilo a musím říct, že šoféři si tu dávají mnohem větší pozor," chválí si Drázský, který už teď vím, že pokud to bude možné a nenastanou nečekané komplikace, rád by ve spolupráci pokračoval.

„Máme uzavřenou smlouvu jen na rok, rád bych ale ve spolupráci pokračoval " sdělil starosta.

A vypadá to, že ani strážníci nemají s návštěvou Březiny problém. „Řekl bych, že vše funguje jak má. Březina je klidná obec s bezproblémovým soužitím občanů," konstatoval velitel Městské policie Mnichovo Hradiště Petr Kožený a dodal, že hlavním úkolem strážníků ve vsi je především dohlédnout na dodržování rychlosti, a prevence.

„Březina je ale nebezpečnou lokalitou, co se týče dopravy. Obcí vede silnice, která fungovala jako hlavní tah ještě předtím, než byla postavena dálnice. Řidiči ji ale stále využívají. Je to rovina a často zde dochází k překračování povolené rychlosti," upřesnil Kožený a dodal, že trasa se strážníkům s návštěvou Březiny prodlouží maximálně o pár kilometrů. Denně totiž vyjíždí kontrolovat bezpečnost do příměstských částí, které zahrnují rovněž Olšinu a Hradec, jež s Březinou sousedí a policisté tudy tedy musejí stejně projet. Dřív ale neměli pravomoc v obci zasáhnout.

Dalším, neméně důležitým úkolem, je prevence. „Projíždíme sem každý den a večer. Lidé už si na to zvykli a ví o nás. Možná to není na první pohled patrné, ale naše přítomnost má velký vliv i na případné trestné činy. Pokud se někde pohybují pravidelně policisté, lokalita ztrácí pro případné zloděje atraktivitu," upozornil Kožený.

Další, co si od spolupráce obě obce slibují, je vyřešení situace na místním letišti, jehož jedna část leží na územním katastru Mnichova Hradiště a druhá Březiny. Strážníci zde při řešení přestupků, kterým bylo například rušení nočního klidu, měli pouze omezené možnosti. „Především v létě se tu konají různé tuningové akce, které si většinou náš zásah vyžádají," okomentoval velitel.

Starosta Mnichova Hradiště Ondřej Lochman připomněl, že obce už spolu spolupracují delší dobu. „Měli jsme nedostatek míst v mateřských školách a protože v Březině otevřeli novou třídu, dohodli jsme se a pár dětí teď dochází tam," sdělil Lochman.

O pomoc požádal loni starosta Březiny. Následně záměr projednali na prosincovém zasedání mnichovohradišťští zastupitelé. Ruku bez námitek tehdy zvedlo všech dvacet politiků napříč stranami. Města spolu pak uzavřela smlouvu o spolupráci. Březina platí za strážníka hodinovou sazbu, služba obec vyjde maximálně na 30 tisíc korun za rok.