Cukrovarnická kampaň má sladké výsledky

Dobrovice - Skvělé výnosy, druhá nejlepší cukernatost v historii a vesměs hladký průběh, to byla 186. cukrovarnická kampaň dobrovického cukrovaru

Dobrovický cukrovar z ptačí perspektivy.Foto: Tereos TTD

Letošní poslední náklad cukrové řepy přivezlo nákladní auto do dobrovického cukrovaru v úterý 10. ledna, a to z farmy soukromého zemědělce pana Víšy z Chotouně na Kolínsku. V 15 hodin byla řepa zpracovaná a cukrovarnická kampaň skončila. Trvala 116 dní a patřila k těm vůbec nejlepším.



Už samotné výnosy patřily k těm nejlepším v dlouhé historii cukrovaru. Na Dobrovicku činily 79 tun cukrovky z hektaru. Také výsledná cukernatost byla skvělá a historicky dokonce druhá nejlepší – 18,24 procenta. Zpočátku se zdálo, že by mohla dokonce aspirovat na prvenství, s horšícím se počasím ke konci roku se však horšily i vlastnosti této suroviny.



Cukrovar letos vykoupil řepu od 490 zemědělců, kteří obdělávají 35 tisíc hektarů. Do budoucna má však smělé plány. Protože letos v říjnu končí regulace trhu s cukrem ze strany EU, hodlá se cukrovar na nové podmínky důkladně připravit a před příští sezónou chce uzavírat i nové smlouvy, aby napřesrok zpracovával řepu z 37 tisíc hektarů.



Průmyslový areál cukrovaru běží v ideálním případě po celou dobu kampaně bez jediného zastavení, ani letos se však neobešel bez drobných zaškobrtnutí. „Letos se k tomu bohužel přidaly i problémy s dodávkami elektrické energie, kdy dodavatel měl na svém vedení drobné poruchy vedoucí k výpadkům elektřiny. Každý takový výpadek je pro cukrovar nesmírně náročný. I několik vteřin může vyřadit továrnu na několik hodin z provozu," konstatuje mluvčí společnosti Tereos TTD Jakub Hradiský. Přesto hodnotí sezónu jako povedenou.