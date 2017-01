Chřipková epidemie na Boleslavsku se začíná rozjíždět

Mladoboleslavsko - Přesně podle očekávání přinesl první lednový týden nárůst respiračních onemocnění včetně chřipky.

Ilustrační foto. ChřipkaFoto: Archiv Deník

Oproti předchozímu týdnu je nemocných téměř jednou tolik, podle hygienické stanice je v okrese Mladá Boleslav nárůst o 94,9 procenta.

Největší je nárůst u dětí do pěti let, kde jistě svou roli sehrál konec vánočních prázdnin a návrat do mateřských škol.

Na okrese bylo v prvním týdnu zaznamenáno 1345 nemocných na sto tisíc obyvatel, přitom 1300 je spodní hranice chřipkové epidemie.

Jak uvedla vedoucí protiepidemiologického oddělení krajské hygienické stanice, lékařka Lilian Rumlová, není to nic překvapivého. „Pokud budeme vycházet z každoročně se opakujících údajů, lze spíše čekat, že nemocnost bude růst až do poloviny února," řekla Deníku Rumlová.

Sběr dat provádí hygienická stanice od zhruba deseti vybraných obvodních lékařů v každém okrese. Pokud se počet nemocných pohybuje mezi 1300 až 1600 v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, hovoří hygienici o hranici chřipkové epidemie. Je li pacientů více, jedná už se o epidemii.

Velká škoda podle ní je, že u veřejnosti nestoupá zájem o očkování, ačkoli se hygienici snaží provádět osvětovou činnost ve zdravotnických zařízeních i u poskytovatelů sociálních služeb.

Často se opakuje argument: nechal jsem se očkovat, přesto jsem onemocněl. "Lidé si neuvědomují, že virů, které způsobují virová onemocnění je mnoho. Skutečně mohou onemocnět, ale je dokázáno, že očkování zabraňuje komplikacím, které mnohdy provázejí nemoc u neočkovaných lidí. Očkování bych doporučila všem věkovým skupinám, nejen dětem a seniorům. Je to významný krok k prevenci, který by měl každý podstoupit už k ochraně svého okolí a svých blízkých," dodala Lilian Rumlová.