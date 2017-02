Cestovatel Martin Loew si v Irsku stopnul vrtulník

Mladá Boleslav - Cestovatel a fotograf Martin Loew bude v pátek 3. února od 19 hodin vyprávět ve Škoda Muzeu o Irsku, smaragdovém ostrově, kde se mu podařil kuriózní stopařský kousek.

Cestovatel Martin Loew v Irsku prozkoumal i některé prastaré hrobky.Foto: Martin Loew

Která místa v Irsku Vás okouzlila?

V Irsku platí, že ta odlehlejší místa jsou ta kouzelnější. Právě proto jsem se vydal do zapomenutých krajů na severu, cestoval po horách, útesech i ostrovech. Objevoval jsem skrytá tajemství středověkých keltských křížů či dávných megalitických hrobek. K nejsilnějším zážitkům patřilo sledování hry světel při západu slunce v opuštěné pohřební komoře hrobky z doby kamenné na vrcholku hory Bricklieve. Mystické!

Jací jsou Irové? Předpokládám, že představa zrzavého zemědělce s lahví whiskey v ruce, už tak docela neplatí…

To skutečně ne. Irové jsou dnes poměrně sebevědomým a ekonomicky zdatným národem. Ovšem pravda je, že ještě nedávno to neplatilo a možná až teprve vstup Irska do EU mu pomohl dostat se na výsluní. Možná to v dnešní době zní nepopulárně, ale v Irsku to v 80. letech bylo skutečně vidět, jak spojení s EU všem prospívá. Ale jinak jsou Irové stále ti dobrosrdeční lidé, kteří vás dodnes pozvou s radostí na pivo.

Nalákejte čtenáře na nějakou top část vyprávění.

Těžko vybrat, co bylo při této cestě skutečně „top", protože ať už prolézání zmíněných hrobek nebo návštěva komunity na ostrůvku Tory, to všechno vtisklo mé cestě silný vjem. Ale asi nejkurióznější byla situace, kdy se mi podařilo stopnout vrtulník! A to i přes to, že jsem původně šel na vlak. Ale detaily téhle akce bych si ponechal až pro diváky mojí páteční diashow ve Škoda Muzeu.