Ceny bytů v regionu v posledních letech stále rostou

Mladá Boleslav – Ceny bytů v posledních dvou letech raketově vzrostly, shodují se realitní makléři.

Byt. Ilustrační fotoFoto: Deník/Libor Běčák

Na trhu s realitami se Petr Matějka z Mladé Boleslavi pohybuje už téměř dvě desítky let, takže situaci sleduje opravdu dlouhodobě.



„Stoupající ceny nejen v tomto sektoru musím potvrdit, v některých lokalitách jde o růst skutečně raketový, bez problémů to dělá třicet procent," řekl Boleslavskému deníku.



A zdaleka to neplatí jen pro Mladou Boleslav, která je považována za relativně bohaté město. Ceny bytů se šplhají v posledních dvou letech do neskutečných výšin i na Nymbursku. Nejvyšší ceny bytů se objevují už tradičně v lázeňském městě Poděbrady.



Podle zdejšího realitního makléře Miroslava Čapka se situace opakuje. „Před několika lety jsme také říkali, že už to dál jít nemůže. Teď je to tu zase. Nedávno jsem prodal byt v Poděbradech za čtyři a půl milionu, což už není normální. Zase se musí na trhu něco stát," říká majitel realitky.



Mělnicko potvrzuje stejný trend, během posledních dvou let se tu ceny zvedly běžně o dvacet, někdy dokonce o třicet procent.



Viktor Janovský ze společnosti KA Reality tvrdí, že příčinou zdražení byla především vyšší poptávka, kterou vyvolalo snížení úrokových sazeb u hypoték.



Podle makléřů hodně bytů v současné době skupují bohatší lidé, kteří to vnímají jako výhodnou investici, a byty následně pronajímají.

„Lidé si často ani neberou hypotéku a přijdou s hotovými penězi," říká makléř Čapek s tím, že pro zájemce vybírá byt podle toho, jestli ho chtějí na bydlení, nebo jen jako obchodní artikl.

Zajímavé je podle něj i to, že dříve lidé kupovali co nejlevnější byty a nevadilo jim, že je musí opravit nebo přestavět. „Dneska jsou asi víc líní, takže si většinou radši připlatí a koupí hotové prostory, aby na ně nemuseli vůbec sáhnout."



Rostoucí ceny bytů zaznamenala i padesátiletá účetní z Kralup nad Vltavou, která je ráda, že si byt v místní části Lobeček pořídila právě před dvěma lety. „Stál mě tehdy milion tři sta tisíc korun. A to byl ještě nejméně o padesát tisíc dražší než jiné stejně velké byty, protože je z něj kouzelný výhled na Vltavu," připomněla.



I v současné nabídce realitních kanceláří, působících v mělnickém regionu, je možné najít o pár ulic dál stejně velký byt, rovněž družstevní, v původním stavu před rekonstrukcí.



Získat je ho však možné už za půldruhého milionu korun. A to přitom patří mezi ty levnější. Stejné byty v osobním vlastnictví jsou dražší nejméně o dalších padesát až sedmdesát tisíc korun.



„O byty v osobním vlastnictví je větší zájem než o družstevní, takže si jejich majitelé mohou dovolit cenu zvýšit," vysvětluje realitní makléř Janovský.



Levnější byty než v Kralupech nad Vltavou mohou lidé sehnat v Mělníku nebo v Neratovicích. Důvodem je především rychlé dopravní spojení s hlavním městem, a to jak autem, tak autobusem nebo vlakem.



V Mladé Boleslavi, kde je největší zájem o byty 2+1, začíná jejich cena kolem dvou milionů. „Pokud budete mít štěstí, seženete ho třeba za milion 999 tisíc korun, ale musíte počítat s tím, že to bude v paneláku, pravděpodobně bez balkónu a jistě bude potřebovat rekonstrukci," přibližuje situaci v Boleslavi Petr Matějka.



Za stejný byt v nedaleké Bělé pod Bezdězem zaplatí zájemci zhruba o čtyři sta tisíc méně, mnohem menší je tu ale i nabídka. Shání-li člověk byt přímo v Boleslavi, musí počítat asi s dvěma a půl miliony korun za zhruba 60 metrů čtverečních.



Vzniká zde i relativně dost nových bytů, například aktuálně se staví rezidence Jičínská, kde vznikne 60 bytových jednotek. I tady už je ale většina bytů v žádané velikosti 2+1, případně 2+kk, prodána či zamluvena. Jejich cena se pohybuje lehce přes 2,2 milionu, najdete tu ale třeba i třípokojový byt za téměř pět a půl milionu.



Na Nymbursku se ceny bytů pohybují také téměř ve všech případech v řádech milionů korun. A to i třeba v Milovicích, kde ještě před nedávnem byly ceny bytů velmi výhodné. V nabídce realitek jsou dokonce přes milion i byty o jedné místnosti.



Ještě před několika lety přitom bylo možné třeba byt 2 + kk před rekonstrukcí v Nymburce koupit i za několik set tisíc. Například v Poděbradech se dnes dá byt 1+kk o velikosti pouhých 44 metrů čtverečních koupit za neuvěřitelné 2 miliony 199 tisíc korun.



Naopak v Nymburce nebo Lysé nad Labem jsou byty 2+1 kolem 55 metrů čtverečních za cenu kolem 1,5 milionu. Náročnější kupující najde byt v Nymburce 4+1 o velikosti 78 metrů čtverečních za 3 miliony 120 tisíc. (sch), (mj), (jir)