Bude referendum? Proti výstavbě na Štěpánce je i město

Mladá Boleslav – Ochránci přírody vytáhli v plné síle do boje proti záměru výstavby bytových domů v areálu Koliby na Štěpánce. Petici podpořilo za jeden den přes tisíc lidí.

Ilustrační fotoFoto: Archiv Deníku

Během pouhých čtyř hodin se iniciátorům petice proti záměru firmy Rezidence Štěpánka, která hodlá v areálu Koliby vystavět trojici bytových domů o zhruba stovce bytů, podařilo sesbírat 1101 podpisů. Ochránci přírody z ČSOP Klenice se přidružili k sobotnímu Zeměfestu a využili akci, která se setkala s mohutnou návštěvností, k oslovení značné části boleslavské veřejnosti.

„Všichni, kteří přišli petici podepsat, vyjadřovali s tímto záměrem veliký nesouhlas. Mnoho z nich dokonce vyzývalo k otevřené protestní akci před radnicí," komentovala náladu, která kolem stánku vládla, předsedkyně petičního výboru Milada Vrbová.

Organizátoři petice zájemcům představili dostupné informace o projektu, který ještě nebyl veřejně prezentován, naznačili, z jakých důvodů s ním nesouhlasí, a informovali i o dalších místech, kde lze petiční archy podepsat. Aktuálně se jedná už o patnáct míst včetně městského muzea, knihovny, ekocentra Zahrada nebo rádia Signál.

Tento týden představí zástupce Rezidence Štěpánka projekt, na kterém firma pracuje již řadu měsíců, boleslavským zastupitelům. I mezi nimi má však věc své odpůrce. Z 33 zastupitelů reagovalo na otevřený dopis ochránců přírody dvanáct z nich, pět se přímo vyjádřilo proti projektu.

Jedním ze zastupitelů, který výstavbu odmítá, je například lékař Pavel Nechanický. Ten ve své ordinaci v Máchově ulici minulý týden dokonce zřídil nové petiční místo.

Včera se vůči stavbě negativně vymezilo i vedení města včetně primátora Raduana Nwelatiho: „Přesto, že se jedná o soukromou investici na soukromých pozemcích, jsme zásadně proti tomuto zásahu do okraje parku Štěpánka. Pokud investor požádá o stavební povolení, využijeme všechny zákonné možnosti, abychom jeho vydání zabránili. Tento postoj vnímáme jako zcela logický i s ohledem na to, že jsme před dvěma lety investovali nemalé finanční prostředky do zdařilé revitalizace celého parku," řekl primátor.

Signatáři petice doufají, že se podaří nasbírat dostatečný počet podpisů, aby vedení města muselo v této otázce vyhlásit referendum. K tomu je zapotřebí podpisů alespoň deseti procent Boleslaváků, což představuje necelých 4500 lidí.

Společnost Rezidence Štěpánka, která je spojená s firmou TopDesign Stavby, jež právě rekonstruuje boleslavská kasárna, pracuje na projektu od loňského léta. Pozemky kolem Koliby a hotelu Stefanie odkoupila od podnikatele Josefa Šulce a aktuálně žádá o pokácení stromů, které mají ustoupit stavbě.