Boleslavští zkušební komisaři stres netolerují

Mladoboleslavsko – Neuspěl. Takový verdikt v autoškole chce slyšet málokdo. Přesto hodně studentů napoprvé odchází s prázdnou. Někdy si za to ale mohou sami. Už v autoškole se totiž jak učitelé, tak zkušební komisaři setkávají s porušováním dopravních přepisů.

„Řekl bych, že největší problém dnes mladým lidem a začínajícím řidičům činí dodržování zákonů a disciplíny. Bohužel s tímto se na silnicích setkáváme stále častěji a nejen u mladých,“ posteskl si Jan Čapek z mladoboleslavské autoškoly Čapková a dodává, že si studenti při zkoušce mnohdy myslí, že jim nějaký ten drobný přestupek projde. Na vině ale nejsou jen oni, ale mnohdy i jejich okolí a rodiče.

„Oni to vidí u svých kamarádů a naneštěstí i u svých rodičů. Například nezastaví na stopce a omlouvají to tím, že jejich máma tam taky nikdy nezastavuje,“ kroutí hlavou zkušený učitel.

Vzpomíná na případ žačky, která při zkoušce projela dokonce dvě stopky. „Věděla o nich. Sice zpomalila a rozhlédla se, ale pokračovala v jízdě, aniž by zastavila. Pak byla překvapená, že ji komisař vyhodil,“ říká Čapek a doplňuje, že jízdy si mnoho studentů přikupovat nemusí. „Je to dost individuální. Někomu ten základ stačí, jiný potřebuje víc. Kbybych to měl odhadnout, řekl bych, že pro 95 procent je praxe dostačující.“ Například nezastaví na stopce a omlouvají to tím, že jejich máma tam taky nikdy nezastavuje,“ kroutí hlavou zkušený učitel.

Shoduje se se svými kolegy, že testy dnes žákům větší problémy nepůsobí. „Teorii se naučí téměř každý, na tom není zas až tak nic složitého, ale ta praxe je o dost horší,“ povzdechl si Čapek



A téměř stejně situaci vnímá i Petr Vidimský z autoškoly Vidimský. Podle něj ale není problém jen ve studentech, ale občas i ve zkušebních komisařích. „Konkrétně Mladá Boleslav je proslulá tím, že komisaři jsou tu přísní a skutečně nic neodpustí. Je pravda, že při písemných testech většina uspěje, při jízdách je to pak ale naopak,“ upřesňuje majitel autoškoly, který potvrzuje ale i to, že žáci jsou občas neukáznění.

Stejný názor má také Milan Bouda. Ten si myslí, že v autoškole záleží i na věku člověka, který se učí řídit. „Například lidé nad čtyřicet let, kteří za volantem skutečně nikdy neseděli, mají větší problém naučit se řídit než osmnáctiletý kluk. Proto je těžké sestavovat nějaké statistiky, které podle mého názoru nejsou moc objektivní. Autoškola a to, jak ji kdo zvládne, je skutečně velmi individuální záležitost a opravdu se tak musí ke každému přistupovat,“ upozorňuje Bouda, který rozhodně nesouhlasí s tím, že by žáci v autoškole nedodržovali předpisy.





„Každý ví, že pokud poruší jakýkoliv předpis, bude to znamenat, že neuspěl. Ale určitě se může stát, a i já jsem se s tím už setkal, že někdo například projede na červenou nebo nezastaví na stopce. Ne úmyslně, ale jednoduše si nevšimne, neuvědomí si to, nebo prostě zazmatkuje,“ přiznává majitel autoškoly, který také upozorňuje na psychickou stránku.

„I žák, který bez problému zvládne praxi a troufnu si o něm říct, že bude dobrým řidičem, může při zkoušce zazmatkovat a odejít s nepořízenou. Navíc si myslím, že se nervozita stupňuje s počtem dalších zkoušek,“ zdůrazňuje Bouda. Ten se se svými kolegy shoduje například v tom, že nejvíce lidí vypadne právě při jízdách. Přiznává, že zkušební komisaři jsou v Boleslavi přísní. „Rozhodně to ale není na škodu, komisaři tu odvádějí dobrou práci a já znám i místa, kde je to mnohem horší,“ dodává.