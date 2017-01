Boleslavské nádraží v dohledné době lépe vypadat nebude

Mladá Boleslav - Hlavní nádraží v Mladé Boleslavi je pořád v hrozném stavu, i když už byla mnohokrát slíbená a poté odložená jeho rekonstrukce

Vlakové nádraží v Mladé Boleslavi. Dočká se konečně rekonstrukce?Foto: Deník / Šárka Charousková

Mluvilo se o tom, že to bude jedna z nejmodernějších staveb široko daleko, na střeše měla růst tráva, vizualizace budovy připomínala dopravní prostředek mimozemšťanů.



Řeč je o plánovaných podobách železniční stanice Mladá Boleslav hlavní nádraží, o které se v lepším případě mluví jako o vředu na tváři města.



Ambiciózní plány vzaly za své, Středočeský kraj se s Českými drahami nerozešel v dobrém, a začalo se mluvit o mnohem skromnější variantě oprav a přestavby.



Nicméně i to stále vázlo především na majetkových sporech, do věci totiž mohly mluvit jak České dráha, tak Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).



To se vyřešilo prodejem majetku, který je nyní ve vlastnictví SŽDC. Jenže v seznamu nejhorších a nejhavarijnějších objektů, které plánují v dohledné době opravit, se Mladá Boleslav opět nevyskytuje.



Stanice je přitom hojně využívaná „Jde o důležitý přestupní uzel. Nádražím projde několik tisíc cestujících denně," připomíná mluvčí Českých drah Radek Joklík.



Kdy se tedy dočkají i cestující do Mladé Boleslavi, jednoho z největších a nejbohatších měst ve Středočeském kraji?



„Boleslavské nádraží plánujeme opravovat po roce 2019. V současné chvíli prověřujeme dvě varianty: rekonstrukce stávající budovy, či výstavbu zcela nové. Investiční prostředky se budou odvíjet od vybrané varianty, takže v tuto chvíli je nedokáži upřesnit," řekl Boleslavskému deníku mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš.



O mnoho menší nedaleký Turnov, který není zdaleka v tak hrozném stavu, se na proti tomu dočká rekonstrukce už letos.